Williams & Kevin: professionalità gentilezza e cortesia nel settore della fotografia.

Come è nata la passione per la fotografia?

La nostra passione per la fotografia è stata tramandata da nostro padre che nel 1999 aprì il suo prima studio fotografico nel vallo di diano, successivamente nel 2001 apri’ lo studio fotografico al Quadrivio di Campagna, nella sua città di origine.

Raccontateci di voi…

Sin da piccoli siamo stati sempre in questo campo, siamo diventi fotografi come un bambino che inizia a parlare.

Nel 2012 abbiamo aperto un altro studio fotografico ad Auletta.

Lo studio fotografico fino al 2016 si chiamava MaxColor, nome di origine che ha dato nostro padre, nel 2016 – tutto per gioco -, iniziammo a pubblicare le foto dei clienti sui social firmandoli “Williams & Kevin Photographers” creammo un piccolo logo e iniziammo a farlo girare sui social.

Quando avete capito che la fotografia sarebbe diventato il vostro lavoro?

Per la nostra età e per le nostre conoscenze tramandate anche grazie a nostro padre; poi tutti i nostri amici hanno iniziato a preferirci per le loro feste.

Subito dopo iniziammo a creare qualche pagina sui social, curandola nei minimi particolari e facendola diventare abbastanza virale. Il nostro primo obiettivo è accontentare e curare il cliente nel minimo dettaglio, ed è proprio questo che alle persone piace di noi.

Cosa consigliate a tutti coloro che desiderano entrare nel modo della fotografia?

Il nostro motto è “professionalità gentilezza e cortesia, fanno di noi i numeri uno”

Ed è proprio così: il giusto mix di gentilezza, professionalità e cortesia rappresentano la chiave in tutti i campi per diventare i numeri uno, questo è anche un consiglio per i miei colleghi che iniziano a cimentarsi nel mondo della fotografia.

La nostra storia continua nel 2020 quando ,con precisione nel mese di gennaio, andammo ad un workshop di fotografia, dove ci balzarono all’attenzione delle stampanti HD+ per stampare in sede le foto dal piccolo al grande formato. Fu così che decidemmo stesso in giornata di acquistarle e in questo siamo stati i primi in Campania. Tutto molto bello fino a marzo del 2020; poi a causa degli stravolgimenti per il COVID-19 siamo stati fermi per un anno.

A Dicembre decidiamo di montare una sala posa nel negozio con la scenografia di babbo natale per fare le foto natalizie: da lì siamo stati assaliti di messaggi appuntamenti ecc… Una cosa molto bella per noi perché dopo un anno fermi ritornare a fotografare e lavorare era un vero piacere. Grazie alle stampanti acquistate a Gennaio, abbiamo consegnato le foto di Natale subito direttamente in sede (in soli 5 minuti di attesa) ; le persone si portavano questo ricordo nelle loro case, così come anche stampe su tele, stampe su carta fine-art e tante altre tipologie.

Per tutto ciò non finiremo mai di ringraziare l’effetto dei nostri cari clienti, perché è anche grazie a loro se oggi siamo qui a rilasciare questa intervista e a raccontare quel che siamo diventati.