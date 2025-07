Villa Guariglia, proseguono gli appuntamenti

Musica d’autore e grande cinema mercoledì 16 luglio sulla suggestiva terrazza della storica residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia a Raito di Vietri sul Mare, di proprietà della Provincia di Salerno. Con Omaggio a Nino Rota il Mario Corvini Jazz Ensemble, nell’ambito della 28ª edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia, propone le melodie di Rota reinterpretate in chiave jazz. A dirigere l’ensemble (Diego Bettazz, Luca Padellaro, Riccardo Nebbiosi, sassofoni; Claudio Corvini, Gabriele Tamiri, trombe; Eugenio Renzetti, trombone; Lorenzo Mirra, chitarra; Andrea Saffirio, tastiere; Nicolò Pagani, contrabbasso, e Luca Onori, batteria) sarà Mario Corvini, musicista di spicco nel panorama jazzistico italiano, autore degli arrangiamenti originali proposti per l’occasione. Ingresso: €8.

Il programma della serata celebra il sodalizio artistico tra Rota e Federico Fellini, con rivisitazioni di celebri colonne sonore tratte da capolavori come La strada, 8½, La dolce vita, Rocco e i suoi fratelli e Il padrino. La musica di Rota si presta in modo straordinario a riletture jazzistiche, grazie alla ricchezza armonica e alla forza evocativa delle sue composizioni.

Il festival, promosso e sostenuto dalla Provincia di Salerno, è organizzato dal CTA Salerno, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Provincia di Salerno, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, della Camera di Commercio di Salerno, di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciali APS. La direzione artistica è affidata ad Antonia Willburger.

Grande musica a Villa Guariglia: Arimany, Sánchez e Cappabianca in concerto domani sera (giovedì 17 luglio), alle ore 20.30, con l’Orchestra Collegium Philarmonicum. Nell’ambito della 28ª edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia, sarà proposto un programma raffinato, che guiderà il pubblico in un viaggio tra le sonorità di Giovanni Paisiello, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Joachim Quantz. In programma l’Ouverture in re maggiore da Proserpine di Paisiello, due concerti di Vivaldi (RV 509 e RV 533), il Divertimento n. 3 in fa maggiore di Mozart e il Concerto n. 1 in sol minore di Quantz. Biglietto d’ingresso: €10,00

Protagonisti del palco allestito sulla terrazza di Villa Guariglia, di proprietà della Provincia di Salerno, due grandi interpreti del flauto classico internazionale, Claudi Arimany ed Eduard Sánchez, accompagnati dall’Orchestra Collegium Philarmonicum diretta dal maestro concertatore Gennaro Cappabianca.

Claudi Arimany, originario di Granollers (Barcellona), è considerato uno dei più grandi flautisti al mondo. Artista poliedrico, ha collaborato con maestri come Jean-Pierre Rampal – che lo definì “uno dei più importanti flautisti della sua generazione” – e si è esibito in prestigiose sale da concerto in Europa, Russia, Stati Uniti, Canada, Asia e Medio Oriente. Arimany suona il celebre flauto d’oro W.S. Haynes appartenuto a Rampal.

Eduard Sánchez, altro protagonista della serata, è flautista solista e docente al Conservatorio di Musica di Barcellona. Vincitore di numerosi concorsi internazionali tra Vienna, Bruxelles, Parigi, Londra e New York, si è esibito nelle principali città europee e americane, registrando per etichette come Sony Classical e Da Vinci Classics. Anche lui suona un flauto d’oro Haynes.

Sul podio, il maestro Gennaro Cappabianca, direttore d’orchestra e violinista di grande esperienza, membro stabile dell’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli. Con l’Orchestra Collegium Philarmonicum ha inciso per Naxos e collaborato con artisti di fama, tra cui Fanny Ardant, Stefania Sandrelli, Lina Sastri e Giovanni Sollima.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Venerdì 18 luglio – Protagonista la pianista vietrese Marina Pellegrino, con un programma che spazia dalla Suite bergamasque di Debussy, alla Fantasia in sol di Rota, dalle Variazioni e fuga op. 24 su tema di Haendel di Brahms alla Fantasia sur Norma di Sigismund Thalberg. A lei sarà consegnato dalle ACLI Salerno il Premio alla memoria “Emidio Cecchini”. Ingresso: €8. Sabato 19 luglio – Il clarinetto di Luca Cipriano protagonista con il Quintetto op.34 di Carl Maria von Weber, in concerto con il quartetto d’archi dei Virtuosi di San Severo, che proporranno anche il Quartetto n.2 op.13 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ingresso: €8.

