“ Una Torre per la Pace-Diversità culturale un valore da promuovere”: ecco i premiati a Cava.

Presso la sala foyer del Complesso Monumentale di S. Giovanni, si è tenuta la premiazione per il concorso “ Una Torre per la Pace-Diversità culturale un valore da promuovere” ideato ed organizzato dall’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni e patrocinato dagli Assessorati all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali del Comune di Cava de’ Tirreni. Il Concorso è uno dei tre eventi primari inscindibili del “Festival delle Torri – la rassegna internazionale di Musica, Danza, Arte e Folklore” – Città di Cava de’ Tirreni ed è inserito fra gli appuntamenti del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 dell’Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La premiazione si è svolta alla presenza del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, del presidente dell’Ente Sbandieratori Domenico Burza, degli assessori Lorena Iuliano,Armando Lamberti ed Antonella Garofalo ,del presidente dell’Associazione Giornalisti Cava dè Tirreni -Costa d’Amalfi “Lucio Barone”, Francesco Romanelli e dello storico e fotografo Gaetano Guida,nonché del presidente del Comitato Festival delle Torri, Antonio Mannara.Coinvolti tutti gli istituti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado della città di Cava de’ Tirreni,

con una grande partecipazione di alunni e dirigenti che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita del concorso . Esso ha come finalità la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o componimenti di scrittura creativa che abbiano come tema la diversità culturale, attraverso le proprie tradizioni, letti con l’ ottica dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ecco i premiati :

SEZIONE MANUFATTO

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO: OLTRE LE DIVERSITA’, UNITI PER LA PACE

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO”

CLASSE SECONDE

DOCENTE REFERENTE

DI MARTINO TERESA

MENZIONE SPECIALE MANUFATTO

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO: UNITI…POSSIAMO COSTRUIRE UNA TORRE DI PACE

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA LUCIA

CLASSE 3°A e 3°B PLESSO PRIMARIA EPITAFFIO

DOCENTI REFERENTI

ADINOLFI ANTONELLA

TRIPOLINO ANNA

PISAPIA PATRIZIA

SEZIONE ELABORATO GRAFICO

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO : CULTURA E’ PACE

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA LUCIA

CLASSE 3° A – 3° B PLESSO PRIMARIA SANTA LUCIA

DOCENTE REFERENTE

LAMBERTI LUCIA

SEZIONE ELABORATO GRAFICO

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

TITOLO: DISSESTO IDROGEOLOGICO

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO BALZICO

ALUNNI PREMIATI

LUCIANO GIORGIA, APICELLA MARIANNA, PIOMBO NICOLA, MILITO NICHOLAS, AVAGLIANO SIMONE, RUGGIERO ALESSANDRO

ALUNNI DELLA CLASSE 3° F SECONDARIA DI I°GRADO

DOCENTE REFERENTE

D’AMATO LILIANA

MENZIONE SPECIALE ELABORATO GRAFICO

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO: TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA LUCIA

CLASSI 2°A – 2°B PLESSO PRIMARIA EPITAFFIO

DOCENTE REFERENTE

IANNONE ANNA

ALFANO STEFANIA

MENZIONE SPECIALE ELABORATO GRAFICO

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

TITOLO: UNA MANO PER PACE – OBIETTIVO 16

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA LUCIA

ALUNNA PREMIATA

MARTINA D’AMBROSIO CLASSE 1° B

DOCENTE REFERENTE

CANNAVACCIUOLO ALESSANDRA

MENZIONE SPECIALE ELABORATO GRAFICO

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

TITOLO: UNA TORRE PER LE DONNE

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI TREZZA

ALUNNA PREMIATA

CHIARA D’AMICO CLASSE 2° B

DOCENTE REFERENTE

ILARIA DELLA ROCCA

SEZIONE SCRITTURA CREATIVA

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

TITOLO: THE GLOBAL WARMING

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO BALZICO

ALUNNI PREMIATI

VIGORITO ANTONIO, DE SANTIS CHIARA CLASSE 2°E

DOCENTE REFERENTE

D’AMATO LILIANA

MENZIONE SPECIALE SCRITTURA CREATIVA

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

TITOLO: L’ACQUA – A L’EAU POLLUTION

ESEGUITO DA:

ISTITUTO COMPRENSIVO ALFONSO BALZICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

ALUNNI PREMIATI

DICITORE ALESSANDRA, MILITO MARTINA, ARMENANTE MARIKA

CLASSE 2°F

DOCENTE REFERENTE

D’AMATO LILIANA