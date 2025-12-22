Ultimo Consiglio Comunale? No di Cammarota

Di
Pietro Pizzolla
-
“No alla chiusura anticipata della consiliatura”, questo il monito di  Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno lanciato questa mattina nel corso di quello che viene indicato come l’ultimo consiglio comunale dell’amministrazione guidata da Enzo Napoli. “Se c’è un motivo per sciogliere questo consiglio ce lo spieghino. Se esiste una ragione legata alla mala gestio, la consiliatura non può sciogliersi per volontà della maggioranza e di questa amministrazione che non possono svincolarsi da eventuali responsabilità in questo senso. Ma – prosegue Cammarota – se così fosse, noi siamo pronti a dare il nostro contributo per migliorare la città, in coerenza con le idee e proposte che abbiamo manifestato durante i dieci anni di permanenza de La Nostra Libertà in consiglio comunale”. “Ciò che resta fondamentale per noi – conclude Cammarota – è il rispetto dell’elettorato. Se dovesse essere decisa fine anticipata della consiliatura si abbia il coraggio e si rispetti il dovere morale di spiegare le vere motivazioni ai cittadini, con un’assunzione piena di responsabilità da parte di chi manifesterà questa scelta. Siamo gli unici civici presenti in consiglio, mai ci siamo ancorati a partiti e parlamentari, portando avanti con orgoglio e dedizione il mandato popolare che ci è stato affidato e al quale, con lealtà e trasparenza, abbiamo risposto e risponderemo sempre”.

