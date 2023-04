Transizione ecologica ed organismi culturali creativi, il bando.

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sul nuovo bando Pnrr sulla transizione ecologica, l’avviso pubblico, nell’ambito della missione 1 “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” del Pnrr, che destina 20 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a micro e piccole imprese culturali e creative, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit operanti nella filiera per azioni attività o prodotti mirati a promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.

Sono interessate dal bando sie le imprese che le associazioni del terzo settore per i settori dello spettacolo, dell’audiovisivo, dell’arte e design e dell’architetturai.

La misura è promossa dal Ministero della Cultura ed è gestita da Invitalia.

I progetti proposti possono avere un valore massimo di 100.000 euro, al netto di iva e le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima dell’80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a 75.000 euro.

La proposta potrà essere presentata dalle ore 12:00 dell’11 maggio 2023 e fino alle ore 18:00 del 12 luglio 2023 esclusivamente attraverso il sito Invitalia.

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – offriamo un importante servizio di analisi documentale, analisi della fattibilità, gestione e monitoraggio pratica e di rendicontazione del progetto. Noi ci siamo e siamo accanto alle piccole e medie imprese del territorio”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.