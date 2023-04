Non ti pago di Eduardo De Filippo sabato 22 e domenica 23 al Teatro Arbostella.

“Non ti pago” rappresenta l’ultima regia di Gino Esposito, compianto direttore artistico proprio del Teatro a cui ha dato il suo marchio. Era un fine febbraio 2020. Dopo lo spettacolo si brindò nei camerini tutti insieme dandosi appuntamento per una pizza in settimana. Dopo qualche giorno l’Italia entrò in lockdown per l’improvvisa pandemia Covid-19. Gino chiuso in casa e lontano dalla sua passione fu travolto da un brutto male che forse covava sotto. A fine Aprile 2020 passò a miglior vita e dopo esattamente tre anni la compagnia ha voluto ricordare cosi il suo maestro.

LO SPETTACOLO

Ferdinando Quagliolo, personaggio ambiguo e surreale, vive tra sogno e realtà. Gestore di un botteghino del lotto a Napoli, è un accanito giocatore, eccezionalmente sfortunato. Al contrario, Mario Bertolini, suo impiegato e futuro genero, interpretando i sogni, colleziona vincite su vincite: un giorno, addirittura, gli capita di vincere una ricca quaterna di quattro milioni delle vecchie lire datagli in sogno proprio dal defunto padre del suo datore di lavoro. Accecato da una feroce invidia, Don Ferdinando si rifiuta di pagargli la vincita e rivendica il diritto di incassare la somma per sé. Egli sostiene che lo spirito di suo padre avrebbe commesso un involontario scambio di persona, recandosi per errore nella vecchia abitazione della famiglia Quagliolo dove ora risiede il giovane Bertolini. La commedia si sviluppa intorno ai vari tentativi di Don Ferdinando di appropriarsi del biglietto vincente con esasperate contese, dispute surreali e grottesche maledizioni.

Sul palco Carlo Simeoni, Marilena Giulio, Tina Ciliberti, Anna Maria Di Martino, Carmela Caiola, Nicoletta Romano , Fulvio Ferrentino, Fernando Cerenza, Colomba Scognamiglio. Renato Rescigno, Gennaro Rosa, Eva Parisi per la regia di Francesca Musa. Direttrice di scena Annamaria Apicella e Liliana Senatore. Scene Cmc, audio luci Alessia De Rosa.

Spettacoli nei week-end 22-23 aprile Sabato ore 21,00 – Domenica 19,15 Ingresso € 10,00

Si consiglia prenotazione telefonica – Info 347/1869810 -089/3867440