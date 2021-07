Torna Teatrando al Quadriportico, al via la XI edizione.

Tutto pronto nel quadriportico di Santa Maria delle Grazie, dove da stasera 12 luglio, prenderà il via l’undicesima edizione di “Teatrando al Quadriportico”, rassegna di teatro amatoriale organizzata dall’associazione Planum Montis e della compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella, con il patrocinio del Comune di Salerno e diretta da Giuseppe Giardullo.

Primo appuntamento che vedrà come protagonisti, per la prima volta sul palco di Teatrando, gli allievi della “On Teatro Formazione Creativa” di Salerno, che presenteranno per la regia di Licia Amarante e Marco Ziello, “Sogno”, tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakeaspere.

Sogno è uno spettacolo, tratto, come detto, dal testo di Shakespeare, minimale ed atemporale, pensato per dare risalto al teatro di parola come prova per i giovani allievi della scuola salernitana di ON Teatro. Uno spettacolo che vale davvero la pena di essere visto.

L’ingresso, per assistere alla rappresentazione è gratuito, ma con obbligo di prenotazione, al numero 3477645601. L’ingresso al quadriportico sarà consentito dalle ore 20,15. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.