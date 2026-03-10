Torna SalernoSounds in Piazza della Libertà

Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna per l’estate 2026 SalernoSounds. Nella seconda metà di luglio a Piazza della Libertà approderanno i più acclamati artisti della scena musicale con i loro attesi tour estivi.

Il primo nome annunciato della line-up è Frah Quintale: l’artista farà tappa a Salerno martedì 21 luglio con il suo Summer Tour ’26 – prodotto da Live Nation – che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani nell’estate 2026.

Autore e compositore dei propri progetti, artista a tutto tondo, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana. Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, racchiuso in 11 tracce.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 11 marzo su TicketOne, TicketMaster, Etes; Info sul tour su livenation.it e comcerto.it.

La line-up completa di SalernoSounds, ideato e organizzato da Anni 60 produzioni e realizzato con il supporto del Comune di Salerno, sarà svelata nelle prossime settimane. Info su www.anni60produzioni.com.

