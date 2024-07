Torna la Luminaria di San Domenico a Praiano

La Luminaria di San Domenico è un evento che ha origini antichissime, valorizzato e attualizzato a partire dal 2001 dallo scenografo Gennaro Amendola. Da allora è l’iniziativa culturale principale del Comune di Praiano.

Il progetto La Luminaria di San Domenico 2024 mantiene e preserva l’etica laica e il fascino che il Presidente Amendola, durante i 22 anni di attività, ha sempre perseguito con passione e convinzione. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, il Comune di Praiano e l’Associazione Pelagos, da lui fondata, ripropongono l’evento che ha contribuito a cambiare il volto culturale di Praiano, divenendone attrazione turistica in campo internazionale.

La Luminaria 2024 ripropone mappature architetturali sulla facciata della Chiesa di San Gennaro che ci conducono in un viaggio virtuale dove le luci delle migliaia di candele e il fuoco saranno protagonisti assoluti. Durante le serate, nel complesso Monumentale del Convento di Santa Maria a Castro, saranno installate luci architetturali che valorizzano e magnificano il monumento.

Durante le serate 1,2,3 agosto 2024, il suono delle campane del Convento e della Chiesa di San Gennaro V.M., unitamente alla coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria”, daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza.

Domenica 4 agosto 2024, Festa di San Domenico, come da tradizione, verranno celebrate le Sante Messe nelle prime ore del mattino, presso il Convento dedicato al Santo situato a 364 slm. L’apice dei festeggiamenti si avrà in serata con la Santa Messa celebrata dal Vicario Beniamino D’Arco cui seguirà, alle ore 22.30, lo spettacolo conclusivo della Luminaria di San Domenico 2024 dal titolo “PALMARIUS”. Spettacolo evocativo e potente, dove ritmi e sinfonie sono rivisitazione dei più grandi temi musicali classici attualizzati da sonorità moderne. Fuoco e fiamme saranno scenografia e coreografia per i performers della Compagnia Pironix che danzeranno sulle note di Mozart, Vivaldi, Händel, Beethoven e Chopin anch’esse reinterpretate in chiave moderna.

La Luminaria di San Domenico è realizzata dal Comune di Praiano, Pelagos Associazione in collaborazione con Parrocchia San Gennaro. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, Provincia di Salerno, Ente Parco dei Monti Lattari e Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

L’ingresso è libero e gratuito.