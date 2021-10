Todis Salerno Basket 92, le ragazze in trasferta a Cercola.

Dopo le tre vittorie in altrettante gare, la Todis Salerno ’92 cerca di proseguire il filotto che l’ha portata in vetta alla classifica del campionato di Serie B femminile. Il prossimo ostacolo si chiama Azzurra Cercola, squadra che finora ha perso le prime tre partite e non ha ancora fatto punti. Si giocherà domenica 31 ottobre alle 18:30 al Palasport di viale dei Platani a Cercola. Arbitreranno i signori Antonio Savarese di Sant’Anastasia e Francesco Giordano di Sant’Antonio Abate.

Nel giorno di Halloween, le granatine di coach Aldo Russo mirano al dolcetto, piuttosto che allo scherzetto. “Bisogna tenere sempre alta l’attenzione, non dobbiamo sottovalutare nessuno. Cercola è ultima, ma ha una squadra giovane noi dobbiamo sempre essere pronte a qualunque incontro sotto tutti i punti di vista. – afferma patron Angela Somma – Sulla carta siamo tecnicamente favorite, ma non dobbiamo fidarci. Anche l’anno scorso ci sono stati dei passaggi a vuoto che devono insegnarci a stare sempre sul pezzo. Questa settimana la squadra si è allenata con alta concentrazione e l’intenzione di continuare a far bene. Sono chiaramente molto contenta dei risultati ottenuti finora: alla squadra manca la ciliegina sulla torta, stiamo dragando il mercato per un pivot. Per alzare l’asticella ne abbiamo bisogno. Ma chi c’è sta dando il massimo, comprese le giovani che si stanno comportando egregiamente e stanno fornendo un grosso contributo alla causa”. Dopo la partita vinta contro Basket Stabia, il giudice sportivo ha comminato un’inibizione fino al 6 novembre al massimo dirigente salernitano che commenta così la decisione: “Ero in tribuna e sono stata tacciata di offese agli arbitri. Non è mio costume, nella mia carriera cestistica non è mai capitato e sono sempre stata ritenuta corretta. Evidentemente i direttori di gara avranno preso degli abbagli”.