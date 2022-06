Teatrando al Quadriportico, presentata la XII edizione.

E’ stata presentata questa mattina nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, la dodicesima edizione di “Teatrando al Quadriportico”, la rassegna di teatro amatoriale, che si tiene nel quadriportico di Santa Maria delle Grazie, organizzata dall’associazione Planum Montis e dalla compagnia ” ‘E Sceppacentrella”, con il sostegno del Comune di Salerno. Alla presenza del delegato alla cultura del Comune di Salerno Ermanno Guerra, il direttore artistico Giuseppe Giardullo ha illustrato il fitto cartellone di appuntamenti. Sedici in tutto gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti. Sedici appuntamenti che vedranno come protagonisti compagnie salernitane e non solo.

Il taglio del nastro il domenica 3 luglio con gli allievi di “On teatro formazione cultura” di Salerno che proporranno lo spettacolo inedito di Marco Ziello, che firma anche la regia insieme a Licia Amarante, “The summer camp”. Si prosegue poi giovedì 7 luglio con la commedia comica di A. Rojo Mirisciotti “Arturino” proposta dalla compagnia “Teatro della Crusca” per la regia di Virginia Gentile.

Venerdì 8 luglio la compagnia “Quelli che… il teatro” presentano “Una notte con Dora” di e per la regia di Marco Lanzuise. Sabato 9 luglio di scena la “Compagnia dei Mercanti” con la commedia comica di Oreste De Santis “Io, Alfredo e Valentina” per la regia di Brunella Di Pasqua. Domenica 10 luglio “Finchè morte non ci separi” sarà lo spettacolo di Ivano Montano che verrà proposto dalla compagnia “Le Querce” per la regia di Fabrizio Avallone e Anna Aurelio.

Spazio anche al ballo, o meglio al “Gran ballo dell’Ottocento con la Società di Danza di Salerno e il Contrapasso che saranno protagonisti giovedì 14 luglio. Venerdì 15 luglio sarà la volta della compagnia “Arcoscenico” che per la regia di Rodolfo Fornario presenta “Viva Napoli e Paris!” con Antonella Quaranta. Domenica 17 luglio tocca alla compagnia “Spacca Strumml” che per la regia di Patrizia Maresca proporranno la commedia comica di Eduardo Barra “La rivolta delle casalinghe”.

Giovedì 21 luglio “Hans e Panz” è il titolo della commedia di Thomas Mugnano che sarà proposta dalla compagnia “I matt…attori”, venerdì 22 luglio, invece tornano gli allievi di “On Teatro formazione e cultura” che proporranno sempre per la regia di Amarante e Ziello “Outbreak in town”. Si prosegue sabato 23 luglio con la compagnia “Le voci di dentro” che per la regia di Gioacchino Reggiani proporranno “A figliata” di Raffaele Viviani. Domenica 24 luglio, invece, la Compagnia “Del Verde e del Blu” presenterà “Così è se vi pare” per la regia di Umberto Galderisi.

E ancora giovedì 28 luglio la compagnia “Ipercaso” sarà di scena con “Bambaccioni” per la regia di Angelo Di Vece. Terzultimo appuntamento venerdì 29 luglio con la compagnia “Samarcanda Teatro” che presenterà la commedia di Stefania De Ruvo dal titolo “In 3 sotto il letto” per la regia di Enzo Fauci. Penultimo appuntamento sabato 30 luglio con “M’priesteme a’ mugliereta”, che sarà proposto proprio dai padroni di casa, ovvero dalla compagnia ” ‘E Sceppacentrella” per la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano. Chiude la rassegna domenica 31 luglio la compagnia “Così per caso” che presenta “Mettimmece d’accordo e ce’ vattimme”, commedia comica di G. Di Maio per la regia di Maria Caiafa.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso libero. Si potrà accedere all’interno del Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a partire dalle ore 20,15.