Tavoli da ping pong per i detenuti di Fuorni

Lunedì 9 settembre alle ore 11, presso la Casa Circondariale di Salerno, si provvederà alla consegna della donazione dei tavoli di ping pong.

La donazione nasce su impulso dell’on. Franco Picarone che, a seguito di una visita istituzionale del 15 luglio u.s , ha colto le esigenze dei ristretti, mostrando una reale attenzione alla vita detentiva.

I giochi sono stati donati alla Casa Circondariale dalla ICAB SpA, l’Industria Conserve Alimentari di Buccino, presieduta da Francesco Franzese, imprenditore che da anni si distingue per responsabilità etica e sociale e per l’impegno in favore dei più vulnerabili, come dimostrato con azioni concrete anche nella realtà penitenziaria.

Alla consegna ufficiale saranno presenti:

- Il Direttore della Casa Circondariale Dr.ssa Gabriella Niccoli

- On. Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania

- Francesco Franzese, Presidente della ICAB SpA

- Donato Salzano, Associazione Radicale “Maurizio Provenza”.