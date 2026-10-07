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Subito, Alicata: “Siamo marketplace più democratico in Italia”

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Redazione Gazzetta di Salerno
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“Fino a sei o sette anni fa il cliente che voleva comprare una macchina partiva nel fine settimana e si faceva tre o quattro concessionarie. Oggi arriva in concessionaria che ha già deciso, perché ha iniziato online la sua customer journey. Noi rappresentiamo proprio uno dei luoghi dove vengono prese queste decisioni: siamo forse il marketplace più democratico nel nostro Paese, perché ospitiamo sia l’utente privato sia l’utente professionale”, ha dichiarato Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito, a margine della presentazione di Subito Motori, la nuova sezione della piattaforma Subito.it lanciata oggi nel corso di una conferenza con i giornalisti alla Fabbrica del Vapore di Milano.

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