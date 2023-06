Statale Amalfitana chiusa il 2 giugno. Il comparto turistico rivendica attenzione al territorio: è l’ennesimo colpo inferto alla destinazione turistica Costa d’Amalfi.

Statale amalfitana chiusa nel primo pomeriggio a Conca dei Marini. Il comparto turistico rivendica a gran voce attenzione al territorio e programmazione. È una ennesima pagina nera per la Divina il fatto che nel bel mezzo del ponte per la Festa della Repubblica, le città di Conca stessa, Praiano e Positano si trovino con la strada chiusa dai new jersey all’altezza della Grotta dello Smeraldo e il passaggio per la statale Sorrentina, via Positano, interdetto per le targhe alterne in Penisola Sorrentina. Nell’attesa che l’emergenza venga risolta e si ripristini la circolazione con un senso unico alternato, come ha assicurato con una comunicazione la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, la situazione per il settore dell’accoglienza, ma anche per i cittadini e i lavoratori, è insostenibile.

Il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli dichiara: “A caldo la chiusura della Statale Amalfitana all’altezza di Conca Dei Marini è l’ennesimo colpo inferto alla destinazione turistica Costa d’Amalfi. Si aggiunge un ulteriore disagio ad una situazione già difficile per quanto riguarda la viabilità, la logistica, i collegamenti, i trasporti. È la conseguenza di mancanza di programmazione e di pianificazione condivisa. In questo momento Anas, Vigili del Fuoco stanno ispezionando il costone roccioso e stanno lavorando per istituire un senso unico alterato. Per il loro lavoro va il nostro più sentito ringraziamento, capiamo le difficoltà nelle quali stanno operando e siamo profondamente grati per quanto stanno facendo per poter riaprire la strada, ma va anche detto che a monte una seria programmazione e un’attenta gestione del territorio da parte di chi ne aveva la responsabilità avrebbero potuto evitare l’emergenza.”.

Ferraioli continua: “Stiamo registrando presso tutte le strutture ricettive dell’area, sia nostri associati che non, una forte emergenza e una chiara difficoltà nel consigliare percorsi alternativi a tutti gli ospiti in partenza e in arrivo. La strada è stata chiusa nel primo pomeriggio, con la Costiera piena di visitatori, gli alberghi sold out. Come dovremmo gestire questo flusso di mezzi e persone? Dicendogli di passare per la Statale Sorrentina dove oggi vigono le targhe alterne e dove prenderanno una multa se le loro auto non hanno la targa giusta? Basta trattare così la nostra destinazione turistica, occorre pianificare assieme a livello territoriale e con le aree contigue con le quali condividiamo i flussi turistici e le strade di accesso. Se è del turismo che la Costa d’Amalfi vive, deve cominciare a gestirlo a partire dalla logistica e dalla cura del territorio. O ne morirà”