Indomita, sconfitta per le ragazze a Pomigliano.

Continua il tabù trasferta dell’Indomita femminile che perde un’importante sfida salvezza contro Pomigliano nella gara valida per la diciassettesima giornata di campionato. Le atlete biancoblu non hanno mai ottenuto, finora, bottino pieno lontano dalla palestra Senatore, con un solo punto guadagnato nella sconfitta al tie-break contro Aversa.

L’Indomita parte bene andando avanti di quattro lunghezze (6-10) ma subisce un crollo e perde il primo set, con le avversarie che rimontano e si aggiudicano la frazione per 25-21. Il secondo set si conferma maledetto per i colori biancoblu che riescono a racimolare solamente tredici punti. Nel terzo ed ultimo set Pomigliano chiude la contesa ed evita che l’Indomita possa rientrare in partita lasciando nuovamente le avversarie a 21.

Con questo risultato le atlete biancoblu rimangono a quota 10 punti in classifica e tenteranno di sovvertire i pronostici contro Vesuvio Oplonti, formazione attualmente sesta in classifica.

ELISA VOLLEY POMIGLIANO – INDOMITA SALERNO 3-0

(25-21, 25-13, 25-21)

INDOMITA SALERNO: Morea, Liguori, Lamberti, Arpaio, Izzo, Pagano, Maio, De Rosa, Giammarino, Ronga (L). Allenatore: Marco Mari