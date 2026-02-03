Sarno, cede un carro di Carnevale: tre feriti

Momenti di paura domenica mattina a Sarno, in provincia di Salerno, durante la sfilata del Carnevale Sarnese. Un pezzo di un carro allegorico ha improvvisamente ceduto, precipitando tra la folla assiepata lungo corso Vittorio Emanuele. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui una bambina.

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe avvenuto mentre il carro era in movimento. L’elemento staccatosi ha colpito alcuni spettatori, provocando immediato allarme e l’intervento dei soccorsi.

La decisione del sindaco: “Eventi sospesi, priorità alla sicurezza”

Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha annunciato tramite un post su Facebook la sospensione immediata di tutte le manifestazioni del Carnevale previste per la giornata.

“A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi. La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’incidente”.

Il primo cittadino ha fatto sapere di essersi recato personalmente al presidio ospedaliero per verificare le condizioni dei feriti, mantenendo un contatto costante con i medici.

“Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull’evoluzione delle condizioni di salute di tutti”.

Una riflessione sulle responsabilità e sugli standard di sicurezza

Squillante ha sottolineato che quanto accaduto impone una valutazione rigorosa e responsabile da parte dell’amministrazione comunale, dell’associazione Carnevale Sarnese e di tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione.

“La tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti”.

“Il Carnevale Sarnese è molto più di una festa: è un patrimonio della nostra città, frutto del talento, della passione e della dedizione di tantissime persone che, ogni anno, mettono cuore e creatività per regalare sorrisi e magia a grandi e piccini. Il recente incidente, durante la sfilata di ieri, ci ricorda l’importanza della sicurezza. Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia della bambina coinvolta e agli altri incidentati, augurando loro pronta guarigione. Questo episodio non deve farci dimenticare il valore straordinario delle maestranze, degli artisti e dei volontari che lavorano instancabilmente dietro le quinte. Grazie al loro impegno, il Carnevale continua a essere un momento di gioia e bellezza per tutta la comunità. È nostro dovere supportare e valorizzare il loro lavoro, garantendo al contempo sicurezza e rispetto delle regole. Il Carnevale Sarnese vive grazie a queste persone, grazie alla loro arte e passione. Continuiamo insieme a mantenerlo speciale”.

Così Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno, è intervenuto sull’incidente, avvenuto ieri, durante la prima sfilata dell’edizione 2026 dei Carnevale Sarnese.

