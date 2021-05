‘Salerno Smart city’, Cammarota: ‘La città facile è la città libera senza clientelismi’.

Una città facile e domotizzata. Questa è la proposta de La Nostra Libertà, presentata questa mattina da Stefania Serra, Antonino Papa, Ursula Loprete e dal candidato sindaco Antonio Cammarota. Servizi digitali, app, wifi, sono solo alcune delle proposte che disegnano la ‘città facile’: ‘Così possiamo essere più liberi, eliminando ogni forma di clientelismo. I servizi messi a disposizione renderanno di facile accesso ai cittadini, ogni richiesta, senza dover rivolgersi al politico di turno’, spiega l’avvocato Antonio Cammarota che ricorda: ‘Neppure il Palazzo di Città è provvisto di wifi ed evidenziamo anche i finanziamenti non ricevuti, nonostante i bandi pubblicati dal ministero, in tal senso, dall’amministrazione comunale’.

Viabilità, sicurezza, turismo e commercio, i servizi ‘domotizzati’ e valorizzati dal progetto ‘Salerno Smart city’. App facili per ogni settore, dalle informazioni turistiche, ai parcheggi, alla situazione traffico. ‘Rilancio anche la proposta di una piattaforma ecommerce, in mano pubblica, a disposizione dei commercianti, per vendere e promuovere i propri prodotti. Uno strumento per difendersi oggi dalla pandemia, domani dalla globalizzazione’, spiega ancora Cammarota.

‘Prendiamo a modello due realtà, Parma con la domotica urbana e Oliveto Citra con la realtà aumentata per i borghi. Strumenti che hanno caratterizzato queste due realtà italiane. Rendiamo Salerno una città facile e democratica’, conclude Cammarota.