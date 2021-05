Anastasia, il musical tra storia e leggenda, domenica 23 al Teatro delle Arti.

Appuntamento con il family show. L’energia travolgente della Compagnia dell’arte è pronta a coinvolgere con tre spettacoli nella stessa giornata tutti gli appassionati della favola, piccoli e grandi.



C’era una volta IX prosegue domenica 23 maggio al Teatro delle Arti (alle 11, 17 e 19.15) con “Anastasia: il musical tra storia e leggenda”.



Atmosfere romantiche e magiche fanno rivivere una storia senza tempo che prende spunto dalla realtà ed è diventata nel corso degli anni leggenda.



In scena le fredde e poetiche atmosfere pietroburghesi tipiche di questo racconto ambientato agli inizi del ‘900 quando la piccola orfana Anya, simile alla scomparsa principessa Anastasia, esce dall’orfanotrofio che l’ha ospitata per un decennio e, guidata dal misterioso ciondolo che porta al collo, decide di andare in Francia alla ricerca della sua famiglia.



Accompagnata nel suo avventuroso viaggio da Dimitri e Vladimir, due bigliettai truffatori russi alla ricerca di una sosia della granduchessa Anastasia per impossessarsi della lauta ricompensa promessa dall’imperatrice madre a chiunque le restituisca l’amata nipotina perduta, Anya dovrà affrontare lungo il cammino i malefici demoni scatenati contro di lei da Rasputin, il malvagio stregone consigliere dello Zar…



«Da sempre la storia Dei Romanov ha affascinato con i suoi misteri generazioni di Studiosi – dice Ronga – questo è il piccolo contributo della Compagnia dell’Arte che ha voluto omaggiare una vera principessa dal destino purtroppo incerto».



Sul palco insieme al regista anche i figli Aurora e Ivano Ronga, piccola grande guest della messa in scena. E poi Gianni D’amato, Chiara D’amato, Gabriele Casale, Caterina D’Elia, Francesca Canale, Sara Riccio, Francesco Sommaripa e Antonello Ronga, le coreografie, interpretate dal Professional Ballet di Pina Testa, sono di Simona Dipierri; le scene di Marcello De Martino, i costumi di Paolo Vitale, audio Luci di Gfm service.



Il costo del biglietto è di 10 euro per il bambino, 12 per l’adulto. Per informazioni e prenotazioni: 388 3589548.