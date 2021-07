SABATO 24 LUGLIO SI INAUGURA LA TERZA EDIZIONE DEL  “FESTIVAL D’ARTE &CULTURA DI MONTECORVINO ROVELLA” .

Sarà inaugurata sabato 24 luglio alle ore 19,00 la terza edizione del “Festival d’Arte& Cultura di Montecorvino Rovella”. Ventotto noti artisti salernitani: pittori, ceramisti, fotografi, scultori, che espongono le loro opere in ambito nazionale e non solo, si ritroveranno all’interno dello storico “Conservatorio di Santa Sofia” di Montecorvino Rovella, per condividere ed esporre le loro opere dimostrando che l’Arte non si ferma, nonostante la pandemia. La “Rassegna d’Arte Contemporanea”, che intende promuovere e valorizzare le eccellenze artistiche e il patrimonio culturale del territorio, è ormai diventato un appuntamento molto atteso dalla popolazione di Montecorvino Rovella. L’evento, ideato e organizzato dall’avvocato – pittore Giuseppe Carabetta, Direttore Artistico della manifestazione, è realizzato con la collaborazione dell’artista Maurizio Gallo, del Cavalier Mario Fortunato e del Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella, l’avvocato Martino D’Onofrio, che inaugurerà la mostra insieme alla madrina del Festival, la scrittrice e giornalista Rai Vittoriana Abate. Durante l’inaugurazione della mostra, sostenuta anche dalla Pro Loco di Montecorvino Rovella presieduta da Fernando Moscariello, presenteranno le loro opere gli artisti: Angelo Batti, Giuseppe Carabetta, Pasquale Ciao, Tiziano Ciao, Angela Cialeo, Lello D’Anna, Anna Rita De Prisco, Enzo Figliolia, Maurizio Gallo, Cinzia Gaudiano, Gianluigi Iovino, Adelio Lanzalotti, Jeff Lanzetta, Ida Mainenti, Michela Marasco, Giuliana Marchi, Tristano Marchi, Laura Marmai, Pier Francesco Mastroberti, Roberto Pellecchia, Saverio Pellegrino, Lucio Ronca, Maria Scotti, Loredana Sinno, Emilio Socci, Franco Sortini, Maurizio Ulino, Antonello Valitutto.