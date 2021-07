Pierino e il Lupo, domenica 4 al Chiostro Carminello ad Arco a Pagani.

Domenica 4 luglio 2021 ore 20,00 Chiostro Carminello ad Arco Via Matteotti, 32 – Pagani

Novapolis Ensemble Quintet Pierino e il Lupo Liberamente ispirato a Pierino e il Lupo di Sergej Prokof’ev con

Flauto : Marco Covino

Oboe: Umberto D’Angelo

Clarinetto: Giuseppe D’Antuono

Corno: Michelangelo De Luca

Fagotto: Paolo Balestrieri Voce recitante: Nunzia Infante Questa composizione scritta dal russo Sergej Prokofiev può essere considerata una vera e propria “fiaba musicale”. La storia narrata e l’uso che viene fatto degli strumenti musicali la rende un interessante operazione educativa per i più giovani. E’ la storia di un bimbo molto vivace, Pierino, e di un gatto che insegue il solito uccellino, e di un lupo che insegue gatto, uccellino e anche anatra, ma che viene poi catturato da Pierino e consegnato al giardino zoologico. Di quest’opera, che nella versione originale di S. Prokofiev è per orchestra e voce recitante, il Novapolis Ensemble propone un personale adattamento per quintetto di fiati, piccole percussioni, voce recitante e videoproiezioni che arricchiscono ulteriormente la narrazione della storia prestandosi particolarmente a stimolare l’attenzione anche dei più piccoli. Ogni personaggio è rappresentato da un tema musicale, affidato ad un particolare strumento. Una voce recitante narra la fiaba mentre la musica commenta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti e descrivendo le azioni di ciascun personaggio.

Una fiaba musicale, Pierino e il lupo, nata soprattutto per avvicinare simpaticamente i ragazzi alla musica e agli strumenti musicali stimolando la creatività dei linguaggi dell’Opera lirica e sinfonica, e più in generale l’interesse per uno spettacolo teatrale.