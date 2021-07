Confluenze tra Antico e Contemporaneo, sabato 3 al Museo Archeologico di Pontecagnano per la Notte Europea dei Musei.

Si svolge sabato 3 luglio, presso il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”, l’evento di presentazione degli artisti vincitori della II edizione di Musée éclaté – Museo senza limiti, progetto che prevede la realizzazione di installazioni di arte contemporanea site specific, ispirate ai luoghi archeologici della città di Pontecagnano Faiano attraverso la residenza d’artista.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della “Notte Europea dei Musei”, giunta quest’anno alla diciassettesima edizione, che prevede l’apertura straordinaria serale dei luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro.

La serata si apre alle 19,30 con la visita guidata alla mostra “Dalla parte dei bambini. Nuove scoperte per nuovi racconti” a cura della direttrice Luigina Tomay.

Prosegue, alle ore 20, con i saluti istituzionali della direttrice Luigina Tomay e del sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, e gli interventi di Davide Ponticelli e Emanuele De Ruvo, gli artisti vincitori della II edizione di Musée éclaté. Le conclusioni sono affidate a Stefania Zuliani, docente di “Teoria del Museo e delle Esposizioni in età contemporanea” presso l’Università degli Studi di Salerno.

A seguire live music a cura dei Sette Bocche, uno spettacolo di musica popolare dalla chiave interpretativa originale che, attraverso l’uso tradizionale del linguaggio dialettale, dà voce al mondo contadino con nuove sonorità. Il progetto musicale è basato sulla ricerca e sulle origini della cultura del territorio e riprende la musica, i canti e i balli tipici del sud Italia.

L’evento, che si svolgerà nei giardini del Museo, è organizzato nel rispetto delle normative e delle disposizioni di prevenzione anti Covid-19 vigenti. Per evitare assembramenti e assicurare il distanziamento sociale sarà consentita la partecipazione ad un numero massimo di 100 persone.

Ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro. Gratuito per gli under 18.

Gli artisti

Emmanuele De Ruvo: nato a Napoli (Napoli 1983), si è formato all’Accademia di Belle Arti di Napoli. La sua poetica indaga l’equilibrio dal punto di vista fisico per trasportarlo negli aspetti psicosociali e i risvolti dell’animo umano. I suoi lavori sono stati esposti in mostre e fiere d’arte contemporanea in Italia e all’estero e sono ospitati presso importanti e numerose collezioni pubbliche e private nazionali ed estere.

Nel 2012 vince l’”8° Premio di Scultura Internazionale Umberto Mastroianni’’, con la scultura Untitled – Reinaissence che nel 2018 è stata definitivamente allestita sul lago antistante il forte Albertino di Vinadio. Nel 2014 vince il premio ‘’Arte nel giardino di Irene Brin’’ organizzato della Galleria Nazionale d’Arte Moderna – GNAM. Hanno scritto del suo lavoro, fra gli altri, Giuseppe Appella, Guglielmo Gigliati, Lea Mattarella, Marco di Capua e Alberto Fiz.

Davide Ponticelli è nato a Salerno nel 2001. Sin da giovanissimo scopre il disegno, fondamento della sua attuale ricerca pittorica, realizzata su diverse tipologie di supporti, superfici appositamente assemblate per la sua pittura di preferenza applicata su diversi livelli volumetrici.

Ponticelli, giovane artista, protende l’evoluzione della sua ricerca in una forma di riqualificazione innovativa dei tradizionali supporti pittorici e della rappresentazione artistica.

Musée Éclaté – Museo senza limiti è un progetto cofinanziato dalla Regione Campania a valere sui fondi del POC Campania 2014-2020 nell’ambito della linea strategica “Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura” e presentato dal Comune di Pontecagnano Faiano in partenariato con il Polo Museale della Campania – Museo archeologico di Pontecagnano.