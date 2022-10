Pesca Sportiva, la VII edizione del Torneo Surfcasting Città di Salerno.

Anche quest’anno il Fisherman club Salerno si prodiga nella realizzazione dell’ormai 8^ edizione del Trofeo Citta’ di Salerno , gara di surfcasting a coppie, caratterizzata da una formula del tutto diversa dalle solite gare proposte su tutto il territorio nazionale .

Atleti provenienti da Calabria , Puglia , Basilicata , Campania e Lazio si sono riuniti domenica pomeriggio sul litorale costa sud di Salerno per contendersi l’ambito Trofeo .

Accoglienza garantita da ampi spazi e parcheggio custodito nell’asse mediano del campo di gara posto di fronte al raduno con accessi diretti dalla strada , presso la struttura ricettiva IL PRIMAVERA bar-ristorante sito in Loc. magazzeno a Pontecagnano Faiano (SA).

La direzione di gara , prima di inviare i partecipanti sul campo di gara per la consueta ora di preparazione , ha offerto a tutti gli intervenuti un bel sacchetto di benvenuto con generi di conforto e molti gadget tecnici .

Inizio gara caratterizzato da mare calmo , vento assente e velatura nuvolosa consistente, il tutto condito da un’ottima temperatura atmosferica .

Partenza al fischio del Direttore di gara e Presidente del Fisherman Club Salerno , Antonio VENOSI che e’ stato da preludio ad una contesa a base di pesci e catture ripetute su tutto il campo di gara.

Sin dai primi istanti le catture si sono susseguite numerose come non mai , centinaia di pesci venivano catturati e rilasciati in tempi record , gli ispettori subivano una costante mole di lavoro presso ogni singolo agonista in gara .

Davvero impossibile stabilire nelle prime ore i migliori Team in gara in quanto le classifiche provvisorie ad ogni conteggio subivano oscillazioni notevoli da garista a garista .

Numeri che possono far capire l’abbondanza delle catture , sono quelli delle catture finali valide , ben 769 pesci al di sopra dei 12 cm minimi validi per la gara , per un totale di 12412 centimetri totali catturati , insomma una media di catture di ben 25 pesci per Team in gara .

Gara a settore unico ma che non ha lasciato alibi di pescosita’ , infatti i primi 10 Team classificati , provengono equamente da tutta l’interezza del campo gara .

Un sussulto in fatto di catture c’e’ stato all’arrivo della voce ”ORATA” che infatti e’ arrivata dal BOX composto da FEMINA + CAPASSO – SOSPESCA i quali andavano ad insidiare una bellissima ORATA da ben 39 centimetri , susseguita da un grongo da ben 50cm ridotto a 25 per regolamento .

Ma le sorprese non sono finite qui , in quanto da altri box sono arrivate altre ORATE sebbene di taglia inferiore alla prima catturata , e da altri box come il numero 9 in carico a MIRANDA + SAPORITO si andava a salpare una MORMORA da ben 32 centimetri .

Insomma un pomeriggio indimenticabile per tutti i Team in gara che si e’ trasformato in sorpresa durante l’ultima ora di buio, dove alcuni Team hanno iniziato ad inanellare catture di MORMORE che cambiavano la sorte del proprio Team .

La coppia PALMA + D’ANIELLO al BOX 6 dava sfoggio di costanza e tenacia nelle catture , ma dal BOX 30 la coppia DEROSA + MOLITERNI martellava con catture dalla costanza disarmante, come del resto anche la coppia SANTORO-CORRENTE al BOX 26 ed anche la coppia ADDATI+LOSACCO dal BOX 17 insomma rush finale di alcuni Team per cercare la vittoria assoluta .

Vincitori del Trofeo la coppia MIRANDA+SAPORITO box 9 secondi assoluti PALMA+D’ANIELLO box 6 e terzi assoluti SANTORO+CORRENTE dal box 26 .

Cena di ristoro per tutti gli iscritti, in una sala gremita che trasudava impegno e sportivita’ nei racconti dei singoli garisti ad altri compagni ed amici di altri box in gara , mentre la Direzione gara si prodigava a l’impegnativo compito dei conteggi e classifiche finali .

Ore 23.00 premiazione condotta dal Presidente del Fisherman Club Salerno che andava a ringraziare la collaborazione e il supporto di Antonio TAMMARO di ANDIAMOAPESCA.IT noto negozio di articoli di pesca salernitano e lo store on-line SEMPREINPESCA di Dario FIENGO, per poi passare ai premi speciali consegnati alla coppia piu’ giovane , alla piu’ anziana, all’ultima in classifica nonche’ alla PREDA PIU’ GRANDE del Team FEMINA+CAPASSO (SOSPESCA) per finire alla consegna dei premi alla classifica finale .

Menzione speciale per la visita di un’atleta dal calibro internazionale, CINZIA LUBRANO (ASD LA FENICE) che ha onorato la sala con la sua presenza forte di una carriera sportiva ai massimi livelli mondiali .

Premiazione a parte per il podio dei migliori 3 TEAM della giornata , in stile formula1 , il Fisherman Club Salerno ormai si distingue nel panorama nazionale per una allegria e goliardia nell’incoronazione dei migliori , infatti accompagnata da musica a tutto volume, stelle filanti , e tifo da stadio sie’ andati a festeggiare una serata del tutto speciale a base di amicizia e pesca sportiva !

Grande serata , grande pescata , grande Trofeo ”Citta’ di Salerno” by Fisherman Club Salerno !