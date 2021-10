Pesca sportiva, il trofeo Surfcasting Città di Salerno sulla spiaggia di Magazzeno.

In una giornata che tutti davano per piovosa , terribile e funesta per tutte le attivita’ all’aperto , il Comitato organizzatore del 7° Trofeo Surfcasting Citta’ di Salerno , con l’aiuto della GUARDIA COSTIERA di Salerno e con l’ausilio di previsioni METEO-MARE attente e scrupolose riuscivano a realizzare una manifestazione serena e riuscita !

Meritati gli encomi al Presidente VENOSI , a capo del Comitato organizzatore del Trofeo, che centrava in pieno le previsioni e regalava agli garisti intervenuti, una serata splendida con condizioni meteo ottime ma soprattutto sulla eccezionale pescosità del mare .

Sul profilo sportivo la gara, iniziata domenica 10 ottobre alle ore 17.00 presso l’arenile sito in loc. Magazzeno (SA) , mai viste tante catture in una gara sportiva e grande e’ stata la soddisfazione dei tanti agonisti intervenuti, riuscendo ad accumulare a fine gara un carniere di 550 prede totali valide per il punteggio finale , con una media di circa 20 pesci a team partecipante .

Partenza col botto della coppia SAPORITO/MIRANDA i quali nell’arco di pochi minuti, cumulavano 20 prede valide , distanziando sin dai primi minuti la coppia TAMMARO/DI DOMENICO che comunque procedevano spediti al top della classifica provvisoria .

Molto piu’ lenti, al picchetto n°2 la coppia D’AMORA/VIVIANI che invece col giungere della notte sembrava inarrestabile nella eccezionale rimonta ai primi in classifica .

Altre coppie erano a ridosso dei top player infatti le coppie MONASTERO/VIPERINI e SAGGESE/SICIGNANO si prodigavano in una affannosa ricerca di pinnuti, ma non riuscivano a dare slancio alla propria azione per l’assalto finale alle prime posizioni .

Menzione speciale all’atleta LANCELLOTTI Gianluca che da solo con 4 canne si lanciava in una impresa epica che gli e’ ben riuscita conquistando un 9° posto assoluto con la cattura di ben 29 prede valide .

Fine gara puntuale alle ore 21.00 con la consacrazione dell coppia SAPORITO Michele e MIRANDA Martino, in forza al FISHERMAN CLUB SALERNO , che andavano ad aggiudicarsi il primo posto assoluto con 75 pesci catturati e ben 1312 cm totali di pescato oltre alla vittoria del premio speciale alla preda piu’ lunga, consistente in una aguglia da 35 centimetri .

Cena e relax con tutti i team intervenuti per rinsaldare legami di amicizia a prescindere dal risultato sportivo, per poi proseguire con la premiazione finale dei campioni del giorno e di alcuni premi speciali come il premio alla coppia piu’ anziana composta da DI DOMENICO Michele e PROVENZA Vincenzo ed il premio ad i piu’ sfortunati giunti ultimi in classifica .

Ringraziamenti finali da parte del Presidente VENOSI agli amici che hanno donato all’organizzazione i mezzi per poter permettere la serata, in particolare ad ANDIAMOAPESCA.IT , store di pesca sportiva sito in Salerno, ed al suo titolare TAMMARO Antonio , l’Azienda TRABUCCO noto brand di materiale sportivo per tutti gli appassionati di pesca , nonche’ alla struttura ricettiva bar e ristorante IL PRIMAVERA sito il loc. Magazzeno che ha concesso spazi ed ospitalita’ ad alto livello .

Bisogna ammettere che il Trofeo surfcasting ”Citta’ di Salerno” e’ una gara che regala un’esperienza indimenticabile per gli sportivi ed amanti del genere e che si ripete ormai da 7 edizioni, confermando sempre le aspettative dei pesca-sportivi con preparazione, organizzazione e un campo di gara assolutamente impareggiabile per catture e divertimento .