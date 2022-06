Pesca da riva, il racconto della seconda prova sul lungomare.

Splendida mattinata a Salerno, dove di primo mattino si sono dati appuntamento pescatori appassionati da tutta la Campania .

Immersi in una splendida cornice paesaggistica , sul lungomare piu’ bello d’Italia , il Fisherman Club Salerno ha organizzato la seconda prova del TORNEO di pesca da riva ACSI-SALERNO 2022 . Caldo afoso e torrido non sono bastati per fermare la truppa del Presidente Venosi e tutti i ragazzi intervenuti alla gara sportiva . Tuttavia il comitato organizzatore si e’ dovuto impegnare non poco nella fornitura DI beni di conforto per gli impavidi pescatori sportivi .

Giornata sportiva caratterizzata dalla presenza massiccia di cefali, salpe e boghe che erano facile preda dei migliori di giornata . L’ottimo Antonio SAGGESE del Fisherman Club Salerno , dopo alcune catture andava in difficolta’ al box 27 , come anche il campione della nazionale italiana Marco RIZZO (apsd San Benedetto) al box 18 , il quale non riusciva ad esprimere le proprie potenzalita’ . Ottima partenza invece per il bravo Francesco SOMMA che insidiava un cefalo di notevole taglia e per i due vicini di box Francesco Caccioppoli , promoter ANTICHE PASTURE e Martino MIRANDA in forza al Fisherman Club Salerno, i quali sin da subito andavano a caccia di cefali con ottimi risultati .

Agli ultimi box , grossa difficolta’ per il sempre in gamba Antonio TAMMARO di ANDIAMOAPESCA ASD e i due membri del Fisherman Club Salerno Pasquale COZZOLINO e Salvatore SANTORO che non riuscivano a trovare il giusto assetto di pesca e non riuscivano a fare catture degne di nota . Fine gara scoppiettante con cefali a go go , ed a spiccare su tutti la classe del Campione di Marco RIZZO che pur non avendo un box favorevole né presenza di pesci di taglia , inanellare catture su catture ed andava a raccogliere il primo posto di giornata con ben 2495 Gr di pescato .

Ottimi i piazzamenti al secondo posto di Francesco Caccioppoli ed al terzo di Martino MIRANDA a seguire Antonio SAGGESE al 4° posto al 5° Francesco SOMMA ed infine al 6° di giornata il buon Carmine MINETTI del Team Sambuca.

Tanta la stanchezza per il forte caldo e tanta acqua distribuita a tutti dall’ottima organizzazione del Fisherman Club Salerno , colmata dalla gioia di una premiazione divertente e ricca di premi !

Ringraziamenti del Presidente Venosi a tutti gli intervenuti , ad ANTICHE PASTURE ed al noto negozio di Salerno ANDIAMOAPESCA.IT di Antonio TAMMARO che come sempre supporta gli eventi amatoriali del Fisherman Club Salerno .

Festa finale organizzata per il 10 luglio per la terza ed ultima manche del Torneo pesca da riva ACSI SALERNO 2022 .