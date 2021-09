Parte la serie A Beretta: la Jomi ospita Mezzocorona, per poter accedere all’impianto sarà necessario scaricare il tagliando d’accesso su Eventbrite

Archiviata con soddisfazione l’avventura in Supercoppa, scatta sabato 11 settembre il massimo campionato di Serie A Beretta. La Jomi Salerno, campione d’Italia in carica, ospiterà alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo (inizio ore 18:30) la matricola Mezzocorona. L’ingresso sarà gratuito ma la società salernitana informa che per poter accedere all’impianto sarà necessario scaricare il tagliando d’accesso su Eventbrite. Basterà collegarsi al sito ufficiale www.pdosalerno.it, cliccare su Ticket ed effettuare la registrazione per ottenere il biglietto che unitamente al Green Pass (obbligatorio) permetterà l’accesso alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. “Accogliamo con soddisfazione la possibilità di favorire l’accesso all’impianto anche se in misura ridotta – osserva il presidente Mario Pisapia – è già tanto rispetto al desolante vuoto della scorsa stagione. Il contatto con il nostro calorosissimo ed appassionato pubblico è linfa vitale alla quale non possiamo rinunciare. Ovviamente non ci sarà posto per tutti, ma questo non dipende dalla nostra volontà, l’auspicio è quello di ritornare alla piena normalità nel giro di pochi mesi.”. Già messo in bacheca l’ennesimo trofeo (il ventesimo nell’ultimo decennio) la Jomi non appare per nulla sazia. “Si apre una nuova stagione – prosegue Mario Pisapia – abbiamo cambiato abbastanza rispetto allo scorso campionato seguendo un programma che avevamo già pianificato ed i primi riscontri mi pare siano già abbastanza soddisfacenti. L’obiettivo, come sempre, è sempre quello di esprimersi ad alti livelli e non è mai facile confermarsi ad alti livelli anche perché la concorrenza è sempre più agguerrita e motivata”.

OPEN DAY: Vieni a giocare a pallamano con noi. Venerdì 10 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso la Palestra Caporale Maggiore Palumbo sita in Via Cosimo Vestuti – Torrione – Salerno si terrà l’Open Day per tutti i ragazzi e le ragazze dai 4 anni in su. Per chi si iscrive durante l’ Open Day e per chi porta un amico tanti vantaggi. Per accedere all’impianto e partecipare alle attività è obbligatorio possedere il Green Pass (dai 12 anni in su). Per maggiori informazioni: 3471843168