Parcheggio Piazza della Libertà, martedì 7 l’inaugurazione. Celano (FI): ci sono le autorizzazioni? E’ stato accatastato.

“Martedì saranno inaugurati i parcheggi di Piazza Della Libertà”. L’annuncio, forse quello più atteso, soprattutto dai commercianti, è stato fatto – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” – dal primo cittadino, Vincenzo Napoli. “Il parcheggio doveva essere inaugurato venerdì, si è pensato di fare una prova generale per verificare se l’impianto funzionasse come doveva. Noi l’ abbiamo collaudato uno per uno, ma mai tutti insieme e quindi abbiamo ritenuto utile fare delle simulazioni di tutti gli impianti sinergici in modo tale si avesse contezza e tranquillità che tutto funzionasse. Credo che stanno facendo ancora delle prove che saranno ultimate a breve e credo che martedì potremmo davvero finalmente inaugurare questo grande parcheggio di Piazza della Libertà”.

Per contro il condigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano chiede a mezzo interrogazione scritta se l’infrastruttura dispone delle autorizzazioni e certificazioni di agibilità, e se sia stata regolarmente accatastata. In caso di risposta negativa, se sia opportuno procedere all’apertura. Celano infine chiede di rendere noto per quante auto sia stato dimensionato il parcheggio e per quanti veicoli sarà aperto.