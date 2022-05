PalaSele, i grandi live, il programma e le esclusive.

L’attesa lunga oltre due anni è finita: il 28 maggio le luci del palco del PalaSele si riaccenderanno e riprenderà la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni.

Al PalaSele torneranno gli show oltre 2 anni dopo il DPCM del 4 marzo 2020 che aveva sospeso eventi e spettacoli di qualsiasi natura; bloccando la stagione in corso.

Le luci del palco di Eboli si riaccenderanno dopo 860 Giorni (pari a 2 anni, 4 mesi e 8 giorni – 123 settimane – 20.639 ore) dall’ultimo show (Renato Zero con “Zero il folle in tour”, 18-19 gennaio 2020).

Riprogrammate le grandi tournée indoor attese a Eboli, tra grandi live posticipati per l’emergenza sanitaria e nuovi show organizzati in vista della ripartenza, sono 7 i tour attesi, 11 spettacoli in totale, in calendario da maggio a dicembre 2022. Tra gli show annunciati 3 gli acclamati ritorni (Modà, Antonacci, Notre Dame de Paris) e prima volta per 4 big (Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Me Contro Te, Salmo) pronti a fare tappa al PalaSele.

Con 3 tappe in esclusiva per tutto il Sud Italia (Pinguini Tattici Nucleari – tour indoor, Sfera Ebbasta, Me Contro Te) e 3 in esclusiva per la Campania (Modà, Biagio Antonacci, Salmo) il PalaSele si conferma tra le venues più importanti del Meridione e indiscusso tempio indoor della musica live della regione, la location dove si esibisce il top del pop italiano:

Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia ventennale con il Comune di Eboli e ai costanti interventi strutturali effettuati, necessari ad esaltare le prestazioni del Palasport e a renderlo sempre più performante e accattivante per le esigenze delle produzioni nazionali e per gli spettatori. A questi ultimi, specie a quanti hanno acquistato il biglietto per alcuni show da oltre due anni, va il ringraziamento di Anni 60 produzioni per aver atteso insieme con pazienza e fiducia il via libera alla ripresa dei grandi eventi dal vivo.

Già registrato da tempo il primo sold out – quello dei Pinguini Tattici Nucleari – la caccia al biglietto per gli altri appuntamenti è ancora attiva. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

IL CALENDARIO DEGLI SHOW

sabato 28 maggio

MODÀ BUONA FORTUNA IL TOUR

sabato 25 giugno SOLD OUT

PINGUINI TATTICI NUCLEARI DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR

sabato 1 ottobre

SFERA EBBASTA FAMOSO TOUR

venerdì 11 novembre

BIAGIO ANTONACCI PALCO CENTRALE TOUR

sabato 26 – domenica 27 novembre

NOTRE DAME DE PARIS

sabato 3 – domenica 4 dicembre

ME CONTRO TE IL TOUR

martedì 6 dicembre

SALMO FLOP TOUR