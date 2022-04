Ordine dei Medici, sabato la cerimonia di consegna dei loghi ai medici che hanno raggiunto i 40, 50, 60 anni dalla laurea nel 2022.

Si terrà sabato 23 Aprile, dalle 10,00, al Saint Joseph Resort (in via Salvator Allende 66 – adiacente Marina d’Arechi Port Village), la cerimonia di premiazione di coloro che hanno raggiunto i 40, 50 e 60 anni dalla laurea nell’anno 2022. In occasione dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022, sarà infatti loro consegnata la pergamena e il logo dell’istituzione ordinistica lavorato artigianalmente.

Sarà inoltre data la possibilità, a chi non ha partecipato all’edizione del 2021, di poter ritirare il logo quest’anno, tenendo presente che la loro premiazione avverrà successivamente a quella per i medici che hanno raggiunto il traguardo nel 2022.

E’ importante sottolineare che sarà consentito l’ingresso ai partecipanti muniti di mascherina, dopo essere stati sottoposti al controllo della temperatura e del green pass o, in assenza di questo, di risultato negativo di tampone molecolare 48 ore prima o antigenico di terza generazione.

La cerimonia sarà presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno dottor Giovanni D’Angelo e dai Consiglieri tutti.

Sono allegati gli elenchi con i nomi.

PREMIAZIONE 40 2021

PREMIAZIONE 40 2022

PREMIAZIONE 50 2021

PREMIAZIONE 50 2022

PREMIAZIONE 60 2021

PREMIAZIONE 60 2022