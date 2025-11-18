Online L’Occhio Granata

Redazione Gazzetta di Salerno
Online il nuovo sito de L’Occhio Granata: il sogno di Antonio Giardullo diventa realtà

Nasce ufficialmente il sito de L’Occhio Granata, il progetto ideato e curato da Antonio Giardullo, giovane appassionato della Salernitana che con impegno, dedizione e amore per questi colori ha trasformato la sua passione in una realtà sempre più concreta.

Dopo l’inaugurazione, a settembre 2025, del museo della Salernitana e della sede ufficiale de L’Occhio Granata a Capaccio Paestum, Antonio compie oggi un nuovo e importante passo nel suo percorso, portando il suo progetto anche nel mondo digitale.

Il sito nasce con l’obiettivo di offrire ai tifosi granata uno spazio moderno, curato e ricco di contenuti: notizie, interviste, approfondimenti e racconti sulla storia e sull’attualità della Salernitana, sempre con lo sguardo attento e appassionato che contraddistingue L’Occhio Granata.

«Questo sito rappresenta un sogno che diventa realtà – racconta Antonio –. È il frutto di mesi di lavoro, passione e amore per la Salernitana. Voglio continuare a raccontare questa squadra con sincerità, rispetto e cuore, come ho sempre fatto».

Con questa nuova tappa, L’Occhio Granata cresce ancora, confermandosi come un punto di riferimento per chi vive quotidianamente la fede granata.
Un progetto giovane, autentico e guidato da una sola, grande passione: la Salernitana.

Scopri il sito e tutte le novità su: occhiogranata.it

