Nuovo incidente su viadotto Gatto, Cammarota: altra strage sfiorata, riporterò la questione in Commissione Trasparenza.

“Ieri ancora un incidente sul viadotto Gatto e ancora una volta una strage sfiorata solo per caso, per la terza volta in poche settimane, troppe volte da quando il viadotto è stato costruito.”

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza, avv. Antonio Cammarota, il quale annuncia che “sin dalla prossima settimana ritorneremo ad occuparci del viadotto Gatto per verificare le condizioni di sicurezza così come abbiamo fatto nel passato, allorquando proprio da un’indagine della Commissione Trasparenza emerse la necessità di provvedere alla manutenzione strutturale e straordinaria del viadotto che non era stata mai compiuta al momento della sua costruzione”.

“Infatti nel 2018”, ricorda Cammarota, “a seguito delle indagini svolte dalla Commissione Trasparenza, che furono anche acquisite in un fascicolo inviato alla Procura della Repubblica da parte del Codacons, fu accertato che non era stata mai disposta una verifica strutturale, che proprio per l’effetto di lavori istituzionali fu per la prima volta effettuata, cui seguirono ulteriori controlli sempre su sollecitazione della Commissione Trasparenza dopo il crollo del ponte Morandi a Genova”