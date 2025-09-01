Notte di note di un sognatore – Concerto per Antonio Senatore a Vietri

Torna per il secondo anno consecutivo, nel suggestivo anfiteatro della villa comunale di Vietri sul Mare, il 3 settembre prossimo, alle ore 20.30, l’appuntamento con “Notte di note di un sognatore – Concerto per Antonio Senatore”, dedicato al giovane vietrese prematuramente scomparso il 24 settembre del 2023.

Musica, Sicurezza stradale e Resilienza i temi al centro dell’edizione 2025, organizzata dall’Associazione “Antonio nel cuore: musica e sicurezza stradale”, con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, che si aprirà con i saluti del sindaco, Giovanni De Simone, e di Francesca Papalino, mamma di Antonio e Presidente dell’Associazione.

Protagoniste della sezione musicale saranno, anche quest’anno, le percussioni, strumento d’elezione di Antonio, con i Maestri Rosario Barbarulo, Antonio Palmieri e Gerardo Sapere e i ragazzi del Liceo musicale Alfano I, con il Paolo Cimmino trio, l’Ensemble di percussioni del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, il batterista Mimì out e il percussionista Christian Brucale. Ad esibirsi sul palcoscenico dell’anfiteatro della villa comunale di Vietri sul Mare saranno inoltre: Umberto Luciano, musicista, Elèna di Matola, vincitrice del concorso “Una voce per Melissa” 2024, accompagnata dai ballerini dell’ASD Balance di Alessia Scermino e Serena D’Amore; il pianista Davide Rumolo; il tenore in divisa della Polizia di Stato, Damiano Lanzalotti; i ballerini e le ballerine della Star dance complex di Livia Aliberti.

Ospite d’onore della serata sarà la cantautrice Annalisa Minetti, vincitrice di Sanremo 1998, ma anche atleta paralimpica e modella.

Ad intervallare gli interventi musicali saranno momenti di riflessione sulla sicurezza stradale con il Dr Stefano Macarra, Dirigente della Sezione Polizia stradale di Salerno, primo dirigente della Polizia di Stato, Concetta Lambiase di Posto occupato, Antonio Schisano, Formatore di educazione stradale della FMI – Federazione Motociclistica Italiana.

A chiudere la seconda edizione di “Notte di note di un sognatore – Concerto per Antonio Senatore” sarà il “Premio Resilienza”, istituito quest’anno e che verrà consegnato a Vincenzo Borsa, Presidente Associazione “Anna Borsa”; Vinicio La Rocca, Presidente Associazione “Melissa La Rocca”; Fabio Bassi, Presidente Associazione “Asia e gli amici del mandorlo”; Davide Di Martino, Presidente Associazione “Luigi per sempre”.

La direzione artistica dell’evento è affidata al M° Christian Brucale. Presentano Tiziana De Sio ed Antonio Di Giovanni

“Notte di note di un sognatore – Concerto per Antonio Senatore” è organizzato con il supporto delle aziende: Petti, Nobile, Comexco, Kemi Luxury Suites, Santa Amalia prodotti contadini, Fitava, B&B Al Chiaro di luna, Ristorante 34 da Lucia, Ristorante Evù, Hotel Bristol, Pryntyl Rent boat di Marcello Granozi, ADV City pubblicità, Amalfitana Viaggi, Ottica Scarpati, Il Vasaio di Benvenuto Apicella , La Fonte, Tacos al Fuego, Accardo Casa, Risto Pizzeria Marcina, Pasticceria Le Bon Bon, Fiori e Pensieri di Pinto Vincenzo, Panificio tutto il gusto del buon pane,Bar del Corso

