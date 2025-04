Non si fermano a posto di bloco, i Carabinieri sparano, un ferito grave

Una persona è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco in una sparatoria con i carabinieri, avvenuto la notte scorsa, allo svincolo dell’autostrada A2 di Atena Lucana, in provincia di Salerno.

A quanto si apprende il ferito è stato trasportato in ospedale a Polla.

Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto e sul caso sono in corso accertamenti.

Durante il conflitto a fuoco che ne è seguito, uno dei tre è rimasto ferito ed è ora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla.

Gli altri due soggetti sono stati fermati. I carabinieri sospettano che i tre possano far parte di una banda di ladri specializzata in furti di appartamento.

“Desideriamo esprimere, con fermezza e profonda gratitudine, la nostra piena solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabinieri, e in particolare ai militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Veronica Pastori, per il coraggioso e tempestivo intervento avvenuto ad Atena Lucana.

L’operazione, che ha portato al fermo di tre uomini di nazionalità straniera a bordo di un veicolo rubato, è il risultato di un’attività di controllo del territorio condotta con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio. Durante l’inseguimento, secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero tentato di investire un carabiniere, mettendo così in serio pericolo la sua vita. Ne è scaturito un conflitto a fuoco nel quale uno dei componenti della banda è rimasto ferito, successivamente ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Polla.

Questi fatti, gravi e indicativi della pericolosità degli individui coinvolti, testimoniano il livello di rischio a cui sono esposti quotidianamente gli uomini e le donne dell’Arma per proteggere le nostre comunità, in particolare in un territorio come il Vallo di Diano che, negli ultimi mesi, è stato duramente colpito da una recrudescenza di furti nelle abitazioni, creando forte allarme sociale.

Il rapido e risolutivo intervento dei Carabinieri è un chiaro segnale di presenza e controllo dello Stato e rappresenta un passo importante nel restituire sicurezza ai cittadini. Esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per il lavoro svolto e rinnoviamo il nostro totale sostegno a tutte le Forze dell’Ordine impegnate in prima linea contro la criminalità.

Solo attraverso la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine sarà possibile arginare con efficacia questi fenomeni e restituire serenità al nostro territorio. La Lega – Salvini Premier continuerà a sostenere con forza chi ogni giorno rischia la propria vita per garantire la nostra sicurezza”. Così in una nota l’on. Attilio Pierro e Federica Mignoli, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore (area Sud) della Lega nella Provincia di Salerno.