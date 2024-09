Nextgen Legality Focus in Camera di Commercio

NEXTGEN Legality Focus è l’importante progetto, targato Consorzio Gruppo Eventi, che nasce da un’idea di Roberto de Candia, il manager e co-fondatore del Premio letterario Caccuri.

L’iniziativa si terrà presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, sita in Via Roma, durante le date del 18, 19 e 20 Settembre 2024.

Partner istituzionali sono Fenailp – sede provinciale di Salerno, Comune di Montecorvino Pugliano (SA), Forum dei Giovani di Montecorvino Pugliano, Camera di Commercio di Salerno, Provincia di Salerno e Regione Campania.

L’obiettivo è ispirare, coinvolgere, abbracciare le nuove generazioni (ma non solo quelle) e dialogare sui temi attualissimi della legalità. Un viaggio stimolante ed inclusivo, attraverso incontri con personaggi di primo piano. Un’esperienza unica, di formazione etica.

L’obiettivo è trasformare da astratto a concreto il coinvolgimento dei giovani nell’impegno contro ogni forma di sopruso e di sopraffazione. Un tassello fondamentale per contribuire forgiare coscienze consapevoli dei cittadini del domani.

“Questo progetto ha una valenza altissima per il Consorzio Gruppo Eventi. È un’opportunità di comunicazione, di dialogo e di interazione dedicata alle nuove generazioni. È un progetto studiato soprattutto per i giovani; pensato con un format semplice ma efficace e diretto per dare segnali forti a chi di legalità vive e ne ha fatto un motivo di vita. Gli ospiti trasferiranno le loro esperienze attraverso un messaggio di speranza e di guida nei confronti di chi costruirà il futuro della nostra Società”: ha affermato Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi.

IL PROGRAMMA | 18 SETTEMBRE 2024 : ore 10:00, UNICA – dialogo con UNICA; ore 10:30, MODAVI ETS/MOBY DICK ETS – incontro con Francesco Piemonte; ore 11:00 – Pino Aprile dialoga con Grazia Serra e Roberto de Candia; ore 18:00 – Nicola Gratteri dialoga con Roberto de Candia; ore 19:00 – incontri: Catello Maresca (UNICA), Chiara Colosimo, Marco Limoncelli (SIRIP); ore 20:00 – show serale, omaggio a Frank Sinatra con “Gianluca Guidi e Amedeo Ariano Trio” | 19 SETTEMBRE 2024 : ore 11:00 – incontro con gli allievi, Gherardo Colombo e Sigfrido Ranucci dialogano con Roberto de Candia; ore 18:00 – Domenico Iannacone dialoga con Paolo Di Giannantonio | 20 SETTEMBRE 2024 : ore 19:00 – Piergiorgio Morosini e Annamaria Frustaci dialogano con Grazia Serra.