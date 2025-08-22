Marco Giusti e Ciro Ippolito a Visionnaire25 sabato 23

Dopo il successo della serata inaugurale con il M° Aurelio Canonici e l’attore Mario Autore, che ha registrato una partecipazione numerosa e entusiasta, Visionnaire25 prosegue con un imperdibile secondo appuntamento dedicato al cinema napoletano.

Sabato 23 agosto dalle ore 20.30 (ingresso libero) il Museo FRaC di Baronissi (Sa) ospiterà la proiezione del documentario “C’era una volta Napoli”, seguito da un dibattito insieme a: Ciro Ippolito (regista e produttore, celebre per “Arrapaho” sugli Squallor); Marco Giusti (storico critico cinematografico, creatore di Blob e Stracult) e Gino Aveta (autore Rai).

IL DOCUMENTARIO
“C’era una volta Napoli” è un divertente e appassionante road movie che ripercorre la storia del cinema napoletano dai pionieri come Gustavo Lombardo fino a Mario Merola, passando per le esperienze dello stesso Ippolito. Un ritratto sgangherato e ricco di sorprese che esplora l’unicità della produzione cinematografica partenopea.

GLI OSPITI
Ciro Ippolito, figura poliedrica del cinema italiano, e Marco Giusti, profondo conoscitore della cultura pop e dei B-movie, offriranno al pubblico un dialogo ricco di aneddoti e riflessioni, moderato dall’autore Rai Gino Aveta.

LA RASSEGNA
Visionnaire25, ideata e diretta da Andrea Avagliano, è organizzata dall’Associazione Tutti Suonati in collaborazione con il Museo FRaC Baronissi (diretto da Massimo Bignardi), con il patrocinio del Comune di Baronissi e il contributo della Film Commission Regione Campania.

