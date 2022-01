Manifestazione per il Dr. Torre cambia piazza, sempre venerdì 28 ma in Piazza Dante.

#restiamo“Umani” “Onore e sostegno al Dottor Gerardo Torre” : ATTENZIONE: Cambio Piazza! Tutti in Piazza Dante Alighieri – Lungomare Trieste, venerdì 28 gennaio 2022 alle 18, a sostegno del Dottor Gerardo Torre!

Parteciperanno all’evento: • Alcuni pazienti guariti con le loro testimonianze • Ospiti d’eccezione: Gianluigi Paragone, Paolo Brosio, Enrico Montesano, Erich Grimaldi, Mario Gallo • I Referenti dei Gruppi Sostenitori • Il Gruppo Flashmob: “il Giuramento di Ippocrate”

L’incontro è stato organizzato dal RAGGRUPPAMENTO COOPERATIVO “Insieme per la Costituzione”, nato l’8 gennaio 2022, formato da liberi cittadini, attivisti, forze civiche, sindacali e politiche, che sul territorio si sono uniti per la difesa della libertà di cura e dei diritti costituzionali: NO GREENPASS SALERNO, ANCORA ITALIA, FISI, LIBERA SCELTA CAMPANIA, LIBERIAMO L’ITALIA, LIBERAZIONE, FEDERAZIONE TERZA REPUBBLICA, UMANITÀ E RAGIONE, STOP5G SALERNO.

Si ringrazia la Cittadinanza, i Giornali e le TV che vorranno intervenire In allegato COMUNICATO STAMPA DEL 27-01-2022