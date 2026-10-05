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Mancini: “Bravi a riprendere la partita, bilancio più che positivo”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – “È chiaro che c’era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po’ sofferto all’inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell’1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara”. Così il ct azzurro Roberto Mancini, al microfono di Rai Sport, dopo la vittoria per 3-1 sulla Turchia in Nations League.  

“Era inevitabile con tanti cambi perdere qualcosa in termini di fluidità e di automatismi. Era l’unica cosa certa: sapevamo che avremmo perso un po’ di fluidità nel gioco, era un aspetto del tutto normale e ampiamente previsto”, aggiunge il ct che conclude tracciando un bilancio di queste prime 4 partite. “Direi che è un bilancio più che positivo. Noi dobbiamo continuare su questa strada: adesso le cose stanno così, poi vedremo le partite di novembre, probabilmente andremo a giocarci la qualificazione in Belgio.” 

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