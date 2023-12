Mancato pagamento degli ospedali modulari destinati all’emergenza Covid

In Campania, la gestione degli ospedali modulari destinati all’emergenza Covid è diventata oggetto di controversia. Questi ospedali, situati a Caserta, Napoli e Salerno, sono stati installati durante il picco della pandemia per gestire l’aumento dei casi di Covid-19. Tuttavia, secondo recenti segnalazioni, la Regione Campania non avrebbe saldato i pagamenti per la fornitura del materiale necessario alla loro realizzazione.

La società Manifacturing Engineering & Development, con sede a Padova, ha intrapreso azioni legali contro la Regione Campania per il mancato pagamento. Nonostante un investimento di 12 milioni di euro da parte di Palazzo Santa Lucia, gli ospedali modulari non sono mai stati completamente operativi. Questa situazione ha portato la Med a rivolgersi al Tribunale per risolvere la questione, coinvolgendo anche l’Asl di Caserta. In risposta, l’Asl di Caserta ha deciso di difendersi in giudizio, nominando i propri avvocati interni per affrontare la causa intentata dalla società padovana.