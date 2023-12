Rapina ad Eboli in un supermercato

Un recente episodio di rapina ha scosso la tranquillità di Eboli, in particolare nella zona di via Unione Sovietica. Due individui, mascherati e armati, hanno effettuato una rapina in un supermercato locale. Sfruttando l’alta presenza di clienti dovuta alle festività natalizie, i malviventi sono riusciti a sottrarre una somma considerevole, stimata intorno ai 40.000 euro.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, sono attualmente impegnate nelle indagini. Hanno raccolto testimonianze e stanno esaminando i filmati di sorveglianza del supermercato per identificare i responsabili di questo audace colpo.