Linea d’Ombra Festival, premio a Marco Tullio Giordana

Marco Tullio Giordana, il regista che ha saputo raccontare l’Italia come solo lui riesce a fare, domani sera (giovedì 14 novembre 2024), alla Sala Pasolini, riceverà il Premio Maestri del Cinema per la 29esima edizione di Linea d’Ombra Festival.

Il riconoscimento sarà consegnato al termine del “Ring”, l’incontro con le domande che non ti aspetti condotto da Boris Sollazzo, direttore artistico del festival con Peppe D’Antonio. Marco Tullio Giordana presenterà il suo film più intimo e riflessivo, e potrebbe anticipare al pubblico un ritorno al cinema storico e d’inchiesta.

Subito dopo l’incontro sarà proiettato “La vita accanto” (Italia 2024 / 100’). Marco Tullio Giordana ha percorso la storia dell’Italia – il post ‘68, l’Heysel, Pasolini, la mafia, la meglio gioventù̀ che ha cambiato ma anche spesso tradito questo paese, l’immigrazione clandestina, un fascismo poco raccontato, Piazza Fontana, il dolorosissimo e feroce omicidio di Yara Gambirasio – con il garbo e la lucidità̀ dei grandi autori, emozionando e prendendo posizioni sempre acute e mai banali.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. Come da format la giornata inizia alle 9.30 alla Sala Pasolini con il Media Education Factory, la sezione riservata alle scuole. Dopo la presentazione del Progetto Co.Re.Com. Marche Sophia (Sophia Ascenzi / Liceo Artistico Preziotti Licini di Fermo / 1’12”) ci sarà la proiezione “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, presentato da Peppe D’Antonio. A seguire per “L’ora dei diritti” l’incontro testimonianza sul tema dei diritti delle donne con Erika Farina. Contestualmente a Palazzo Fruscione per UNIFEST “We Care”, il workshop partecipativo di documentario animato, a cura di ZaLab. Relatori: Michele Aiello (ZaLab), Loris G. Nese e Chiara Marotta (Lapazio Film). L’evento è realizzato in collaborazione con Laboratorio di Storytelling audiovisivo-LABSAV del Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione-POLICOM dell’Università degli Studi di Salerno con il patrocinio della Consulta Universitaria Cinema. Alle 10 presso la Sala Meeting IPSEOA “R. Virtuoso” si studierà “Come usare l’IA in relazione all’Audio ed ai sottotitoli”, relatore Antonio Risi di I Red Produzioni. Evento promosso e realizzato in esclusiva con Nexsoft S.p.A..

Saranno le opere in concorso per CortoEuropa, presentata da Carla Paglioli, ad aprire la sessione pomeridiana (ore 16.30) alla Sala Pasolini con Mania! (Lena Krystyna Jaworska Polonia / 2023 / 15’58’’), Comunque Bene (Beatrice Baldacci / Italia 2024 / 17’) e Die Letzte Wette (Meike Wüstenberg / Austria 2024 / 14’34’’). Alle 17.30 per VedoAnimato, presentato da Aldo Galelli, i giurati dovranno votare su Bye Bear (Jan Bitzer / Germania 2023 / 10’44’’), Rise and Shine (Matti Luukko / Finlandia 2023 / 5’7’’), A Kind of Testament (Stephen Vuillemin / Francia 2023 / 16’24’’ ) e Curious (Myles Baker, Jaye Blunden, Daniel Chester, Nazly Sabit, Eliot Swain / Gran Bretagna 2023 / 1’37’’). Torch song (Jeroen Houben / Olanda 2024 / 88’) è il film in visione per Passaggi d’Europa, presentato da Alessandro De Simone, alle ore 18.30 alla Sala Pasolini. Alle 19 al Piccolo teatro Portacatena c’è LineaDoc, presentata da Franco Cappuccio, con The Ropes of Asclepius (Filippo Ticozzi / Italia 2024 / 17’), The Porn Selector (Lou Fauroux / Francia 2024 / 13’), Nos Iles (Aliha Thalien / Francia 2023 / 23’), Know Your Stones (Katarina Jazbec / Germania 2023 / 21’), Break no. 1 & Break no. 2 (Lei Lei / Cina 2024 / 18’). Alle ore 21 Fuori Concorso al Piccolo Teatro Porta Catena per Open Space #3 Amici stretti (Valentina Galdi / Italia 2024 / 19’) e HATE (Emiliano Sisolfi / 2022 ITA / 9’); presenta Miki Rosco.

Linea d’Ombra Festival XXIX edizione è un’iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno. Main Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Campania Centro / Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Nexsoft S.p.A. Altri enti sostenitori: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Altri Sponsor: E-Campus, La Doria, Rotary Club Salerno. Sponsor tecnico: Fondazione della Comunità Salernitana. Media partner: Radio RCS75, Taxidrivers.