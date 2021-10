Linea d’Ombra, edizione 2021 dal 23 al 30, presentazione venerdì 15.

Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 11, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXVI edizione di Linea d’Ombra Festival in programma dal 23 al 30 ottobre 2021.

Quest’anno sono più di cento i film in concorso, giunti dall’Europa e dal mondo. In calendario anche spettacoli di teatro, danza, realtà virtuale, concerti e incontri con autori e artisti. Nei giorni del festival ci sarà la presentazione finale dei lavori di produzione cinematografica e di realtà aumentata realizzati nell’ambito dei progetti speciali di Media Education “Una Banca di Racconti” e “ImmaginaDomani”, realizzati in partnership rispettivamente con Fondazione Cassa Rurale Battipaglia – Banca Campania Centro e Nexsoft S.p.A.

Alla conferenza interverranno per i saluti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli; il presidente e il vicepresidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e Matteo D’Angelo; il presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Federico Del Grosso; l’amministratore unico di Nexsoft Corrado Montoro, il presidente della Fondazione Carisal Domenico Credendino, il consigliere di amministrazione dell’Associazione SalernoInFestival Ester Andreola. Ad illustrare nel dettaglio il festival, i direttori artistici del Linea D’Ombra Festival Giuseppe D’Antonio e Boris Sollazzo.

Linea d’Ombra Festival XXVI edizione è un’iniziativa promossa dall’Associazione SalernoInFestival e realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno. Main Sponsor: Fondazione Cassa Rurale Battipaglia – Banca Campania Centro, Nexsoft S.p.A. Altro ente sostenitore: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Sito web ufficiale |https://www.lineadombrafestival.it

Canali social ufficiali

https://www.facebook.com/LDOsocial/

https://www.instagram.com/LDOsocial/

https://twitter.com/LDOsocial/

https://www.youtube.com/c/lineadombrafestival