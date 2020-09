Le nuove frontiere delle Scienze Forensi Veterinarie, atto costitutivo della Società Italiana delle Scienze Forensi Veterinarie, venerdì 25 ad Amalfi.

Venerdì 25 settembre 2020, presso il Comune di Amalfi – Salone Morelli, a partire dalle ore 9.30, si terrà l’incontro sul tema “Le nuove frontiere delle Scienze Forensi Veterinarie” per la sottoscrizione dell’atto costitutivo della Società Italiana delle Scienze Forensi Veterinarie con il notaio Dott. Avv. Stefano Fazzari.

Promossa dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi Veterinarie dell’Università “Federico II” di Napoli, l’iniziativa è stata fortemente voluta dal prof. Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine salernitano nonché Docente di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria presso l’Ateneo federiciano.

Dopo i saluti delle autorità presenti, a prendere la parola saranno il Prof. Orlando Paciello e il Dott. Rosario Fico (Dirigente veterinario, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria), che discorreranno de “Le scienze forensi veterinarie in Italia e Europa”. A seguire, toccherà alla Dott.ssa Marinella Guglielmotti (Sostituto Procuratore. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno) parlare de “I reati a danno degli animali: l’esperienza della Procura di Salerno”. Infine, al Dott. Vincenzo Caputo (Coordinatore dei Centri di Riferimento Regionale Polo Integrato, Regione Campania) discutere de “La Medicina Veterinaria Forense nel Sistema Sanitario Regionale”.

In chiusura di giornata, dopo la sottoscrizione dell’atto costitutivo della Società Italiana delle Scienze Forensi Veterinarie alla presenza dell’Avv. Stefano Fazzari, si terrà la cerimonia di proclamazione e la consegna degli attestati ai discenti del “Master in Scienze Forensi Veterinarie” a.a. 2019/2020.