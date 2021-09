Le nuove frontiere del marketing e della comunicazione digitale, seminario a Maiori.

La II Edizione del seminario “Le nuove frontiere del marketing e della comunicazione digitale”, si terrà a Maiori, in Costiera Amalfitana, dal 1° al 3 ottobre. Ideato dagli esperti di marketing e comunicazione del Maiori Festival, si rivolge a studenti, associazioni, imprenditori, giornalisti e freelance che vogliono approfondire e mettere in pratica i migliori strumenti e le strategie utili per affrontare le esigenze del settore e per potenziare le proprie competenze in modo efficace, pratico ed esperienziale. Le lezioni, tenute da esperti del settore, forniranno i principali elementi del marketing culturale, territoriale e turistico, della comunicazione tradizionale e digitale, della gestione di siti web, social media, email marketing, online advertising e nella creazione dei contenuti. Novità di questa seconda edizione sarà l’introduzione di un percorso di personal branding, un’esperienza necessaria per tutti coloro che si trovano ad avviare un nuovo business. L’ambiente accogliente e interattivo porterà all’individuazione di nuove metodologie e pratiche illustrando diversi casi di successo e programmando esercitazioni da applicare al proprio progetto o alla propria realtà lavorativa.

Un’opportunità per sviluppare dinamiche di gruppo e progetti di innovazione e creatività su misura per i partecipanti, studiando con i migliori professionisti del settore. Tra i relatori ci sarà per il secondo anno Alessandro Bollo, direttore della Fondazione Polo del ‘900 di Torino e precedentemente co-fondatore e responsabile Ricerca e Consulenza della Fondazione Fitzcarraldo; Tiziana Tentoni, manager, blogger, founder & CEO di Amusart; Giuseppe Ariano, direttore di marketing e comunicazione di SCABEC e del Museo Madre e socio fondatore di PA social; Stefano Valanzuolo, critico musicale de Il Mattino, autore e conduttore dei programmi radiofonici Radio3 Suite e già direttore artistico del Ravello Festival. “Sono felice di approfondire questi argomenti proprio in uno dei festival che più hanno abbracciato il cambiamento e le opportunità del digitale, – ha affermato Tiziana Tentoni -, li tengo d’occhio da un po’ e sono in crescita costante, un esempio da seguire insomma. Il corso, oltre a fornire gli elementi fondamentali del marketing culturale e della comunicazione digitale e, oltre ad analizzare i casi di successo del settore, darà la possibilità ai partecipanti di presentare il proprio business e iniziare un percorso di personal branding. Un corso quindi non solo teorico”.

L’organizzazione prevede la partecipazione al seminario sia in presenza che in streaming e per i candidati in presenza è riservata l’opportunità di essere affiancati dai relatori durante il seminario per presentare la propria realtà lavorativa e/o progetto e, inoltre, la possibilità esclusiva di essere selezionati per lo svolgimento di uno stage presso un’istituzione culturale legata agli obiettivi del corso grazie al contributo di una borsa di studio concessa dal Maiori Festival.

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni collegarsi al seguente link https://bit.ly/3AgjyDn o direttamente al sito del Maiori Festival.

Programma e calendario Le nuove frontiere del Marketing e della comunicazione

1° ottobre

09.00 – 11.00:Giuseppe Ariano

Digital transformation nel settore culturale.

Case study:PA Social: comunicazione e informazione digitale

11.30 – 13.00:Alessandro Bollo (streaming)

Il futuro delle istituzioni culturali tra cambiamenti e nuovi scenari.

Agenda 2030: il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile.

Case study:Kalatà e Polo del ‘900

16.00 – 18.00: Stefano Valanzuolo

La critica musicale come esempio di comunicazione divulgativa.

Come cambia il linguaggio in rapporto all’evoluzione del mezzo tecnico.

2 ottobre

09.00 – 11.00: Stefano Valanzuolo

Scelta dello stile espressivo in base al bacino di fruitori potenziali e del mezzo di comunicazione a disposizione (radio, stampa, web).

La comunicazione quale fattore vincente nell’organizzazione dell’evento artistico.

Case study: Ravello Festival 2010 – 2015

11.30 – 13.00: Giuseppe Ariano

Comunicazione, promozione e marketing territoriale.

Nuove tecnologie e strumenti innovativi per la promozione del territorio.

Case study: SCABEC

15.30 – 18.00: Tiziana Tentoni

Social media marketing per le organizzazioni culturali.

3 ottobre

09.00 – 10.30: Tiziana Tentoni

Personal branding e web development.

Case study:Amusart