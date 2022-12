Le Micro Azioni Natalizie del CSV Sodalis per un Natale di solidarietà.

Sono centoquattro le iniziative di solidarietà in 44 Comuni della provincia di Salerno promosse da CSV Sodalis in collaborazione con le associazioni del territorio per le prossime festività natalizie.

Le iniziative avranno inizio l’8 dicembre 2022 per terminare l’8 gennaio 2022. Un calendario fitto di iniziative con protagonisti i volontari impegnati in diverse attività solidali.

Tante, ad esempio, le associazioni impegnate in attività laboratoriali dedicate ai bambini con la preparazione di decorazioni natalizie e di dolcetti con momenti per stare insieme, scrivere la letterina a Babbo Natale o ricevere un piccolo dono dalle sue mani.

Ma non mancheranno i momenti nelle corsie degli ospedali e negli hospice con lo scambio degli auguri e consegna dei piccoli doni e il sostegno a persone e famiglie indigenti.

Tante iniziative per dimostrare l’impegno del volontariato locale a dimostrazione che il periodo natalizio non è solo consumismo ma che esiste, ed è attiva, una solidarietà latente.

«Continuano le azioni delle Micro Azioni Natalizie, che anche quest’anno vedranno impegnati centinaia di volontari che, nonostante le difficoltà del momento, sentono l’importanza del sentimento della solidarietà come il più profondo dei gesti umani per costruire una società di pace e più giusta.» – dichiara Agostino Braca Presidente di Sodalis CSV di Salerno.

In sintesi, un ricchissimo calendario di iniziative solidali, totalmente gratuite, che si terranno nelle comunità di: Salerno, Agropoli, Albanella, Amalfi, Angri, Atena Lucana, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Camerota, Capaccio Paestum, Castel San Giorgio, Castellabate, Castiglione del Genovesi, Cava de’ Tirreni, Conca dei Marini, Corbara, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montano Antilia, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pontecagnano Faiano

Salento, San Cipriano Picentino, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Siano, Sicignano degli Alburni, Torre Orsaia, Vallo della Lucania.

Le singole attività saranno riportate sul sito del CSV Salerno e sui social per coinvolgere il maggior numero di cittadini.