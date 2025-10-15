L’Arte per la giustizia, concerto a Palazzo di Città

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Nell’ambito della rassegna “L’Arte per la giustizia”, mercoledì 15 ottobre alle ore 19:00, nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno, il Conservatorio G. Martucci propone l’evento “Il Talento”, dedicato alla musica e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Alle 19:00 si terrà una breve conversazione sulla scoperta e valorizzazione dei talenti, con la Dott.ssa Giovanna Cassese, Presidente del Consiglio nazionale per l’alta formazione, e il Direttore del Conservatorio, Prof. Fulvio Artiano.

Alle 19:30 seguirà il concerto, con l’esibizione di alcuni dei numerosi talenti del Conservatorio, che interpreteranno brani di Francis Poulenc, Gaetano Donizetti e Franz Liszt.

La rassegna, coordinata e diretta dalla Prof.ssa Imma Battista, sta riscuotendo un notevole successo nella comunità salernitana, come auspicato dal Presidente Avv. Luciano Provenza e dal Direttore Prof. Fulvio Artiano.

Il Conservatorio conferma così la sua presenza attiva in città, con un’agenda di appuntamenti musicali che solo quest’anno supera i 100 concerti gratuiti, permettendo al maggior numero di cittadini di fruire della musica a 360 gradi e offrendo agli studenti occasioni di esibirsi davanti al pubblico con un significativo valore formativo e didattico.

