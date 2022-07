 La dottoressa Maria Grazia Corbo è la nuova Presidente del Club Inner Wheel Salerno Est

La dottoressa Maria Grazia Corbo, Neonatologa, Direttrice del Reparto di Neonatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, è la nuova Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”; succede alla Presidente uscente , la professoressa Rosa Lupo che, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, ha ricordato alcuni dei progetti più importanti realizzati durante l’anno sociale:” In interclub con il “Club Inner Wheel Salerno Carf” e con i Club Rotary salernitani abbiamo partecipato al tradizionale evento “Musica sotto le stelle” che come ogni anno ha la finalità di raccogliere fondi da devolvere alla Casa Famiglia di Quelimane in Mozambico, co – fondata dal compianto socio rotariano Piergiorgio Turco, medico missionario, e per la mensa dei poveri “Casa Nazareth” di competenza della Parrocchia del Gesù Redentore guidata da Don Ciro Torre, nella Zona Orientale di Salerno. Insieme ad altre associazioni del territorio: “Fidapa Sezione di Salerno” , presieduta dalla dottoressa Dina Oliva Crimaldi, e “ Lions Club Principessa Sichelgaita”, presieduto dalla dottoressa Annamaria Lurgi abbiamo organizzato alcuni interessanti eventi ed anche un burraco ed una riffa per raccogliere parte dei fondi necessari a finanziare il restauro dell’affresco parietale longobardo, raffigurante San Lorenzo, che decora una delle pareti della cripta della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno, che è tornato al suo antico splendore grazie all’ intervento di restauro conservativo realizzato dall’architetto Loredana Mastromartino. Questo restauro è stato dedicato alla compianta fondatrice del nostro Club, Elena Marsilia De Luise, che ha portato l’Inner Wheel a Salerno e che ha incarnato i principi dell’Inner Wheel basati soprattutto sull’amicizia. Già lo scorso anno, durante la Presidenza del Club della dottoressa Maria Caliulo, grazie ai consigli e all’interessamento della dottoressa Rosa Carafa, nostra socia, restaurammo due antichi affreschi raffiguranti San Bartolomeo e San Luca. Con il “Club Inner Wheel di Nocera”, abbiamo partecipato al progetto di aiuto per il Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Nocera. Abbiamo anche raccolto fondi per la popolazione ucraina grazie ad un burraco, organizzato dalla nostra socia Patrizia Amich, che ha coinvolto numerose associazioni del territorio ”.

Dopo la lettura della Preghiera dell’Inner Wheel, ad opera della Past President Rosaria De Luise, la Presidente uscente, Rosa Lupo, ha presentato tre nuove socie del Club: Marianna Catino, Teresa Maria Rosaria Ferraioli, e Annamaria Cantarella Noschese che sono state spillate dalla Past Governatrice Liliana Russo Del Grosso. La Presidente Graziella Corbo , assente per un lutto familiare , tramite una lettera, letta dalla professoressa Mirella Amato, ha spiegato che lavorerà in sinergia con gli altri Club , con le associazioni del territorio, con gli enti e con le istituzioni:” Condivideremo iniziative che guardino a tutte le fragilità del momento, che ci aiutino anche a comprendere meglio il tempo presente per dare un contributo concreto. Il tema Presidenziale dell’anno “Pink First” sarà d’ispirazione ulteriore a guardare al mondo delle donne, della sua salute, del suo empowerment. Donne che in questo momento storico sono protagoniste in ogni campo della vita sociale e familiare: si prendono cura del mondo”. La dottoressa Corbo, che per la seconda volta è stata chiamata a ricoprire la carica di presidente, in linea con i temi cari al sodalizio innerino, porterà avanti i progetti storici del Club:” Continueremo l’opera di protezione dei nostri beni artistici. Ci avvicineremo anche a nuovi modi di comunicare e immaginare le nostre iniziative. che, sono sicura, saranno sostenute da un sincero spirito di solidarietà operoso che guardi, sia vicino a noi, sia lontano da noi”. La Presidente Maria Grazia Pierri Corbo che ha dedicato un pensiero affettuoso a due compiante socie del Club: Elena Marsilia e Virginia Gallotta, ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Maria Caliulo; Past President, Rosa Romeo Lupo; Segretaria, Ornella Orlando; Tesoriera, Annunziata De Rosa Vitale; Addetta Stampa, Patrizia Amich; Addetta Servizio Internazionale, Mirella Cocomero Amato; Consigliere: Maria Giordano Naddeo, Giovanna D’Amore Ricciardi, Marisa Sassano Spagnuolo, Carmen Capuano De Rosa, Marianna Catino, Maria Rosaria Ferraioli. Referente Internet Mirella Cocomero Amato. Delegate al Comitato del Distretto: Rosa Romeo Lupo e Rosaria De Luise. Delegate Supplenti al Comitato del Distretto: Maria Luisa Tortorella Meriani e Ornella Orlando. Presenti alla serata la Past Governatrice del Distretto 210 dell’Inner Wheel, Liliana Russo Del Grosso, ha sottolineato l’importanza delle iniziative organizzate dal “Club Inner Wheel Salerno Est:” Un Club che ha lavorato soprattutto nell’ambito delle iniziative dedicate al territorio per promuovere la cultura e l’arte”.

Aniello Palumbo