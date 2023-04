Jomi Salerno, vittoria in casa del Mestrino e primo posto in regular season blindato.

Al termine di un match equilibrato la Jomi Salerno ottiene la vittoria che le consente di blindare matematicamente il primo posto in classifica ed arrivare, così, da favorita ai playoff scudetto.

È un match di sostanziale equilibro quello andato in scena al PalaLissaro di Mestrino. Motivazioni da una parte e dall’altra a guidare le due formazioni in campo.

Per la squadra di casa la possibilità di evitare la retrocessione diretta, per le ospiti invece quella di dare continuità ai buoni risultati fin qui ottenuti e soprattutto blindare, con due giornate di anticipo rispetto alla conclusione della regular season, il primato in classifica.

È una Jomi incerottata quella arrivata in Veneto e che, dunque, ha dovuto fare di necessità virtù e gestire le forze a disposizione tra le defezioni di alcune atlete e la condizione fisica non al top di altre.

Le forti motivazioni della squadra di casa non bastano ad evitare un avvio tutto in salita con il Mestrino, nei primi minuti di gioco, subito sotto di tre reti, quelle realizzate per

le salernitane da Squizziato, Rossomando e Lauretti Matos. Poi tanti errori a condizionare il prosieguo del match da parte della formazione ospite, con la Jomi che è tante volte arrivata sotto porta ma altrettante ha fallito proprio dai 6 metri.

Botta e risposta in campo, dunque, con la prima frazione chiusa sul risultato di 12 – 15 con la rete di Dalla Costa arrivata allo scadere dei primi trenta minuti di gioco. Stesse trame anche nel secondo tempo: per le salernitane la gara è ancora complicata sul piano delle realizzazioni con tante occasioni sprecate per poter dare lo strappo decisivo al match.

Match che è, infatti, proseguito sull’equilibrio che aveva dominato la prima parte di

gara. Assoluta parità a venti secondi dalla fine e Jomi che passa al fotofinish grazie ad una rete di Bajciova, archiviando la pratica Mestrino con il risultato finale di 28 – 29.



Le salernitane, che, a due turni dalla conclusione, sono certe di aver chiuso la regular season prime in classifica, dopo il lungo stop del campionato, saranno impegnate sul campo del Brixen alle ore 19.00 di sabato 22 aprile.

“Oggi abbiamo sbagliato tantissimo dai sei metri, se non avessimo commesso così tanti errori la partita sarebbe stata senz’altro diversa. Giocavamo, arrivavamo sottoporta ma alla fine sbagliavamo. Siamo arrivati a questa partita, però, con tante assenti, avevamo il portiere fuori ed anche Ramona Manojlovic. Alcune di quelle in campo, invece, non

erano al meglio della propria condizione, ad esempio, Rossomando e Stettler – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Siamo ovviamente contenti per la vittoria e anche per come è maturata, eravamo sotto di un punto ma, nonostante tutto, abbiamo avuto la forza di recuperare e superare il nostro avversario e questo dimostra anche la forza mentale di una grande squadra. Ora siamo più sereni, le prossime partite per noi non saranno più determinanti in ottica qualificazioni perché siamo riusciti a chiudere in anticipo questo discorso. Adesso ci sarà la pausa che ci servirà per ritrovare le assenti e recuperare tutte le energie spese durante questo periodo impegnativo”.

Mestrino – Jomi Salerno 28 – 29 (12 – 15)

Mestrino: Dalle Fusine 3, Stefanelli 13, Piva, Losco 2, Rubin, Galvan,

Veggo, Anzilliero, Lain, Dyulgerova, Chiarotto Gl., Chiarotto Gi.,

Jevremovic 1, Campagnaro (VK) 2, Shima, Pugliese (K) 7.

All. Gyongyi Demeny

Jomi Salerno: Dalla Costa (VK) 5, Rossomando 8, Avagliano, Squizziato 3,

Cirino, Di Giugno, Stettler 4, Bajciova 4, Manojlovic, Napoletano (K) 1,

Chianese, Pereira, Lauretti Matos 4.

All. Francesco Ancona

Arbitri: Corioni, Falvo