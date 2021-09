Jomi Salerno, battuta Casalgrande Padana.

Vittoria casalinga per la Jomi Salerno nella terza giornata della Serie A Beretta. Capitan Napoletano e compagne superano con il risultato finale di 31 – 18 la Casalgrande Padana alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Partono subito forte le campionesse d’Italia in carica che nei primi minuti piazzano un break importante mettendo subito le cose in chiaro.

Il sette allenato da coach Agazzani non ci sta e pian piano comincia a segnare qualche reti. Le ospiti accorciano il punteggio senza però mai impensierire più di tanto la formazione allenata da coach Laura Avram. Il primo tempo si chiude così con il risultato di 14 – 8. Nel secondo tempo la Jomi Salerno parte nuovamente forte. Casalgrande Padana prova a rispondere con le reti della solita Furlanetto (6 reti a referto) ma le salernitane riescono comunque a tenere le avversarie a distanza di sicurezza nel punteggio. Con il trascorrere del tempo vengono meno le forze alla formazione ospite che è costretta a capitolare in diverse occasioni. Coach Agazzani le prova tutte per fermare le sortite offensive delle padrone di casa senza però riuscire nel suo intento. Nel corso del match coach Avram concede spazio anche alle giovani del vivaio. Spazio prima a Giulia Rossomando, migliore realizzatrice della Jomi Salerno con 5 reti a referto, e poi anche a Giorgia Avagliano. Il match termina con il risultato finale di 31 – 18, la Jomi Salerno può festeggiare e portare a casa l’intera posta in palio.

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 31 – 18 (primo tempo: 14 – 8)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 4, Francesconi 4, Rossomando 5, Costanzo, Avagliano, Krnic, Romeo 3, Ilic, Stettler 3, Martinez Bizzotto 3, Manojlovic 4, Napoletano 2, Ciociano, Lauretti Matos 3. Allenatore: Laura Avram

Casalgrande Padana: Bonacini, Rondoni, Giombetti 1, Sausa Mueller 3, Franco 2, Furlanetto 6, Bordon, Apostol, Artoni S. 3, Artoni A. , Orlandi 2, Mattioli, Lusetti 1, Lassouli. Allenatore: Marco Agazzani

Arbitri: Merisi – Pepe