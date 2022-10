Io Non Rischio, sportello contro ludopatia a Lancusi lunedì 31.

Lunedì 31 ottobre, alle ore 09.30, presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” in Piazza de La Solidarietà 1 a Lancusi di Fisciano, si terrà l’inaugurazione di un altro sportello sociale inerente al progetto sociale per il contrasto alla ludopatia intitolato “Io Non Rischio”, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso apposito decreto dirigenziale n. 466 del 29 luglio 2019.

Al taglio del nastro parteciperanno:

Vincenzo Sessa – Sindaco di Fisciano;

– Sindaco di Fisciano; Antonio Somma – Sindaco di Mercato S. Severino;

– Sindaco di Mercato S. Severino; Gianfranco Valiante – Sindaco di Baronissi;

– Sindaco di Baronissi; Francesco Morra – Sindaco di Pellezzano;

– Sindaco di Pellezzano; Gianni Iuliano – Sindaco di Bracigliano;

– Sindaco di Bracigliano; Franco Gismondi – Sindaco di Calvanico;

– Sindaco di Calvanico; Gabriele Iuliano – Sindaco di Roccadaspide;

– Sindaco di Roccadaspide; Giorgio Zinno – Sindaco di San Giorgio A Cremano

– Sindaco di San Giorgio A Cremano Giorgio Marchese – Sindaco di Siano

– Sindaco di Siano Alfonso Sessa – Presidente Associazione LA SOLIDARIETA’ – ODV

– Presidente Associazione LA SOLIDARIETA’ – ODV Carmine De Blasio – Direttore del Consorzio Sociale “Valle dell’Irno”

“Dopo l’inaugurazione del primo sportello sociale presso la sede della C.I.S.L.A.E. in piazza Trento e Trieste di San Giorgio a Cremano – ha sottolineato il Presidente de “La Solidarietà” Alfonso Sessa – siamo lieti di annunciare l’apertura di un altro sportello anche presso la sede del nostro sodalizio a Lancusi di Fisciano che entrerà nel pieno della sua operatività così come previsto dal progetto”.

Il progetto si pone l’obiettivo di affrontare il delicato tema della ludopatia e le modalità attraverso le quali combatterne il diffondersi mediante l’apertura di questi centri di ascolto, mettendo a disposizione figure professionali specializzate nel supporto psicologico e sociologico, nonché assistenza legale per chi ne avesse necessità.

Il progetto che vede Capofila l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, ha come partner l’Associazione Avis – sezione di Pellezzano e Val Calore di Roccadaspide oltre all’Ente C.I.S.L.A.E. di San Giorgio A Cremano.