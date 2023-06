Intervista all’architetto Alessia Costarelli Presidente Confimea Sanità Lazio

Nell’ambito del convengo “Web 3, Technologie & Società 5.0” tenutosi il 28 Aprile 2023 a Salerno abbiamo intervistato Alessia Costarelli, Presidente Confimea Sanità Lazio.

Alessia Costarelli: “Oggi sono qui al convegno organizzato da Mediterraneo Lab per portare il mio pensiero personale e imprenditoriale sui nuovi valori per la creazione della società 5.0.

La mia professione è quella di architetto e negli ultimi anni mi sono interessata sempre di più al concetto di come l’architettura possa trasferire i valori di sostenibilità che sono i principi verso cui la società moderna sta guardando …”

