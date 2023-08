Interruzione ss 163 Amalfitana a Capo d’Orso, variazioni percorso autolinee Sita Sud

Sita Sud porta a conoscenza della Clientela che, su comunicazione delle Istituzioni Competenti, da domani 23 agosto 2023 e per 45 gg consecutivi, il tratto della SS163 amalfitana (interessato dall’incendio dello scorso 12 agosto) in località Capo d’Orso (Maiori) tra il km 39+300 e il km 39+600, sarà interdetto al transito veicolare tra le ore 08:00 e le ore 16:00 per consentire gli opportuni lavori di messa in sicurezza stradale.

In conseguenza di quanto soprindicato, pertanto, nella giornata di domani 23 agosto 2023 nella fascia oraria 08:00-16:00, i collegamenti automobilistici Sita Sud in partenza da Amalfi per Salerno saranno limitati a Maiori (Centro) mentre i servizi in partenza da Salerno per Maiori/Amalfi saranno limitati a Maiori (Capo d’Orso) ad eccezione delle corse delle ore 09:30 e 12:00 da Salerno per Amalfi che saranno effettuate via Tramonti.

Si specifica, quindi, che l’ultima partenza mattutina via SS163 da Amalfi per Salerno sarà quella delle ore 07:15, per poi riprendere regolarmente alle ore 16:00; da Salerno per Amalfi, invece, l’ultima partenza mattutina via SS163 sarà quella delle ore 07:00, per poi riprendere regolarmente alle ore 15:30.

Per quanto riguarda, invece, i collegamenti sull’autolinea Amalfi-Maiori-Napoli, si comunica che la corse in partenza da Napoli per Amalfi alle ore 09:00 e 14:00, giunte a Nocera Inf. usciranno dall’autostrada e proseguiranno via Tramonti per Amalfi.

Quanto descritto sarà attuato nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti in merito.